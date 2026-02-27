Видеокарты прошлых поколений могут стать временным решением в условиях заметного подорожания современных моделей, что демонстрируется в свежем видеоролике YouTube-канала NJ Tech, где сравнивались видеокарты GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ и GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ.
Источник фото: Amazon
Тестовый ПК, который также был оснащён процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL30, в разрешении 1080p обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- The Last of Us Part II (очень высокие настройки, TAA): GTX 1080 Ti – 42 fps/31 fps, RTX 2070 Super – 53 fps/42 fps
- Marvel Rivals (средние настройки): GTX 1080 Ti – 65 fps/50 fps, RTX 2070 Super – 78 fps/56 fps
- Red Dead Redemption 2 (максимальное качество, высокие настройки TAA): GTX 1080 Ti – 58 fps/50 fps, RTX 2070 Super – 68 fps/58 fps
- Alan Wake 2 (средние настройки, DLSS Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/38 fps, RTX 2070 Super – 54 fps/46 fps
- ARC Raiders (настройки Epic, RTGI Static, TAA): GTX 1080 Ti – 71 fps/65 fps, RTX 2070 Super – 80 fps/71 fps
- Battlefield 6 (высокие настройки, TAA): GTX 1080 Ti – 81 fps/62 fps, RTX 2070 Super – 88 fps/67 fps
- Avatar: Frontiers of Pandora (среднее качество, высокие настройки TAA): GTX 1080 Ti – 48 fps/37 fps, RTX 2070 Super – 52 fps/41 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x, FSR выкл.): GTX 1080 Ti – 361 fps/149 fps, RTX 2070 Super – 383 fps/148 fps
- Where Winds Meet (DX11, настройки Ultra): GTX 1080 Ti – 80 fps/73 fps, RTX 2070 Super – 84 fps/77 fps
- Silent Hill f (высокое качество, высокие настройки Lumen+SSR, TAA): GTX 1080 Ti – 56 fps/35 fps, RTX 2070 Super – 59 fps/39 fps
- Nioh 3 (очень высокие настройки, DLSS Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/40 fps, RTX 2070 Super – 48 fps/39 fps
- Helldivers 2 (настройки Ultra): GTX 1080 Ti – 77 fps/74 fps, RTX 2070 Super – 78 fps/73 fps
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки, Ultra VD): GTX 1080 Ti – 246 fps/201 fps, RTX 2070 Super – 244 fps/197 fps
Источник фото: NJ Tech/YouTube
В целом, GeForce RTX 2070 Super была быстрее GeForce GTX 1080 Ti в подавляющем большинстве представленных игр с преимуществом от 1 до 26 %, уступив лишь в PUBG: Battlegrounds. При этом обе видеокарты в паре с процессором Ryzen 9 7900X способны обеспечить приемлемые и высокие показатели средней частоты кадров, хоть и не всегда на высоких настройках.
