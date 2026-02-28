В связи с усложнившейся ситуацией на рынке компьютерных комплектующих, когда современные модели видеокарт стали заметно дороже, геймеры всё чаще смотрят в сторону видеоадаптеров предыдущих поколений, которые до сих пор в состоянии обеспечить достаточно высокие показатели в ряде популярных игр, что было продемонстрировано в очередном видео, опубликованном на YouTube-канале NJ Tech.
Источник фото: Amazon
На этот раз эксперт решил сравнить возможности моделей Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ, которые работали совместно с процессором Ryzen 9 7900X и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6200. В разрешении 1080p видеоадаптеры смогли добиться следующих значений средней частоты кадров/1% low:
- The Outer Worlds 2 (высокие настройки графики, TAA): RX 5700 XT – 50 fps/44 fps, RTX 2070 Super – 25 fps/22 fps.
- Silent Hill f (высокое качество, высокие настройки Lumen+SSR, TAA): RX 5700 XT – 68 fps/46 fps, RTX 2070 Super – 59 fps/39 fps.
- Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки, TAA): RX 5700 XT – 82 fps/65 fps, RTX 2070 Super – 78 fps/50 fps.
- Where Winds Meet (DX11, пресет Ultra): RX 5700 XT – 70 fps/63 fps, RTX 2070 Super – 84 fps/77 fps.
- Warframe (высокие настройки, SMAA): RX 5700 XT – 119 fps/95 fps, RTX 2070 Super – 143 fps/112 fps.
- Helldivers 2 (пресет Ultra): RX 5700 XT – 67 fps/63 fps, RTX 2070 Super – 78 fps/73 fps.
- Alan Wake 2 (средние настройки, FSR/DLSS Native): RX 5700 XT – 47 fps/31 fps, RTX 2070 Super – 54 fps/46 fps.
- Avatar: Frontiers of Pandora (средние настройки, TAA): RX 5700 XT – 47 fps/37 fps, RTX 2070 Super – 52 fps/41 fps.
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки, Ultra VD): RX 5700 XT – 219 fps/183 fps, RTX 2070 Super – 244 fps/197 fps.
- ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Static, TAA): RX 5700 XT – 74 fps/67 fps, RTX 2070 Super – 80 fps/71 fps.
- Marvel Rivals (средние настройки): RX 5700 XT – 72 fps/56 fps, RTX 2070 Super – 78 fps/54 fps.
- Nioh 3 (очень высокие настройки, FSR 3.1 Native): RX 5700 XT – 45 fps/38 fps, RTX 2070 Super – 48 fps/39 fps.
- Counter-Strike 2 (среднее качество, MSAA 2x, FSR выкл.): RX 5700 XT – 362 fps/169 fps, RTX 2070 Super – 383 fps/149 fps.
Источник фото: NJ Tech/YouTube
Тесты видеокарт показали, что GeForce RTX 2070 Super на фоне Radeon RX 5700 XT выглядит более убедительно, обходя соперницу в 10 из 13 игр (от 6 до 20 %), тогда как модель AMD имеет преимущество лишь в трёх случаях (от 5 до 100 %). При этом RX 5700 XT может заинтересовать любителей The Outer Worlds 2, в которой она превзошла RTX 2070 Super в два раза.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424