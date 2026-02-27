Игровое подразделение Microsoft переживает один из самых сложных периодов за всю историю бренда Xbox. После крупных поглощений, изменений стратегии развития и агрессивного продвижения Xbox Game Pass регулярно возникают вопросы о будущем консольного подразделения.

Почему игровой гигант теряет позиции на рынке, какие ошибки привели к сегодняшнему состоянию и как можно вернуть геймеров обратно в экосистему Xbox. Рассмотрены ключевые проблемы и предложу семь простых шагов для исправления ситуации.

реклама





Предисловие

Наблюдая за игровыми коробочками от большой корпорации долгие годы, сложилось стойкое ощущение, что Microsoft не развивает свою платформу. Если кратко описать происходящее, то наиболее подходящим словом будет «выдаивание». В отличие от других платформ, здесь дельцы из Редмонда заняты «отбиванием» затрат в максимально сжатые сроки.

реклама





Создается явное ощущение ненужности и отчужденности. Xbox и раньше не отличался особой любовью к пользователям, но давал взамен ощущение принадлежности к чему-то великому – геймеры чувствовали себя творцами великой истории, первопроходцами, участниками грандиозных событий.

Сегодня коробоксы превратились в рудимент по выкачиванию денег. Худшее из возможных проявлений фразы «бизнес, просто бизнес».

Цели и задачи в планировании будущего бренда Xbox

В 2024 году Microsoft закрыла сделку по Activision Blizzard на $75 млрд. Знаковое событие, если на него смотреть как на «сделку века» в игровой индустрии. Но это лишь одна сторона медали. Покупка игровой компании не означает, что корпорация остается в игровой индустрии и пускает глубокие корни.

реклама









Еще это аккуратная оптимизация налоговых выплат. Тонкая и длинная цепочка, где на первом месте стоят бумаги и финансовые отчеты, а все остальное выступает вторичным и опосредованным. Если не вдаваться в дебри документов, то общая схема выглядит следующим образом:

Microsoft зарабатывает очень много денег.

Microsoft платит огромные суммы в виде налогов (около 21%).

Microsoft приобретает актив на чистую прибыль.

Microsoft признает покупку убыточной.

Microsoft списывает переоценку в убытки и получает льготы по налогообложению.

Microsoft возвращает часть уплаченных налогов из пункта 2.

Microsoft увеличивает свою капитализацию за счет новых активов.

Microsoft закладывает свои акции и получает кредит под 4%.

Microsoft не показывает прибыль и не платит 21% налогов, а использует кредитные деньги по ставке 4%.

Microsoft вместо фиатных денег использует свои акции, которые растут в цене. Они могут участвовать в залоге, обмене, эмиссии и активно способствовать в «оптимизации» налогов.

Огромная сделка на $75 млрд – это не только про игры, а про удобный финансовый инструмент ухода от налогов. Профильные активы – лишь приятный бонус. Из чего возникает резонный вопрос про «корни» и роль издателя.

реклама





Я не знаю реальных целей Аши Шармы и предполагаю, что из всех возможных она будет думать про консоли и бренд Xbox, а не играть роль «разменной монеты» в более глобальных событиях. Только игры, только игровая платформа.

База поклонников бренда как костяк будущего величия

В Соединенных Штатах Америки есть особенность – патриотизм потребителей. При прочих равных они выбирают американские бренды для поддержки американского производства и американских рабочих. Это не просто лозунг, а установка на уровне подсознания. Сегодня это единственная целевая аудитория Xbox, где покупают не консоль, а «Hello from Seattle».





Именно в этом направлении сегодня обязана сосредоточиться Аша Шарма. Нарастив фанатскую базу, будет проще обратить в свою веру обычных геймеров. Без лидеров мнений, заряженных на успех, не будет всего остального. Купленное мнение всегда чувствуется.

Шаг первый – ввести рубрику «хиты Xbox»

Очень странная ситуация. У японской корпорации есть отдельный раздел игр, что с минимальными телодвижениями четко и явно продвигает величие консоли. Лучшие из лучших – витрина на все времена по цене в пачку сухариков. На эти игры регулярно идут скидки, и любой поклонник устройства обзавелся полной коллекцией. Помимо витринного эффекта – это якорь для геймеров.

Xbox обязан демонстрировать свои плюсы лицом к пользователям.

Фил Спенсер жестко заигрался со своей подпиской Xbox Game Pass и убрал с платформы все плюшки, чтобы сделать свой сервис более привлекательным – несусветная глупость для разовых акций.

Шаг второй – оптимизировать Xbox Game Pass под массового геймера

В продвижении сервиса подписки наблюдается странная тенденция с увеличением «ценности» сервиса. Я бы советовал пригласить в руководство игрового подразделения менеджеров из McDonald’s или KFC – они расскажут, как устанавливать цены для максимального охвата пользователей, а не избранных мажоров. Мне не нужны голубой тунец и икра белуги-альбиноса за половину стоимости. Я хочу питаться недорого, вкусно и регулярно. Для ресторана у меня есть пара дней в году во время праздников.

Обычный геймер тратит в год, по статистике, около $140, от этой стоимости и нужно отталкиваться. В неё не должны входить мусорные проекты в день релиза с громким слоганом «Day One».

Шаг третий – создать приятную атмосферу ностальгии

Это совокупность сразу нескольких факторов. Вы же помните инициативу «Обратная совместимость»? Представьте, что была другая инициатива «Xbox One X Enhanced», в которую попали только двадцать игр с предыдущих платформ. А еще была инициатива «Boost FPS», «Auto HDR», автоматическая анизотропная фильтрация.

Сегодня, в эру апскейлеров, можно улучшить картинку в большинстве старых игр в пару кликов. С современной производительностью Xbox Series S/X можно реализовать огромный пласт автоматических улучшений на уровне системы. Наглядно линия моей мысли проявляется в эмуляторах, где энтузиасты прикручивают десятки способов улучшить картинку без изменения файлов игры. Перепройти классику в лучшем качестве – это душевная теплота и приятные воспоминания, ассоциирующиеся с конкретным устройством.

Шаг четвертый – пожарная команда Xbox

В августе 2023 года мир узнал о существовании Baldur's Gate 3. Об этом узнали все, кроме поклонников консоли Xbox. Наиболее показательный пример разгильдяйства со стороны игрового подразделения Microsoft. Огромная корпорация не смогла решить вопрос за пару недель, и выход версии для коробоксов отложили на полгода. Пока Sony помогает важным партнерам с релизами и высылает специально обученных инженеров во все уголки мира, Microsoft экономит на спичках.

Каждый год десятки игр откладывают в долгий ящик из-за сложностей с оптимизацией. Скажу больше – собственные студии под собственную консоль не могут нормально в оптимизацию! Чего только стоит эпопея с 30 FPS на старте продаж в Hellblade II... Собственные игры должны быть вылизаны до блеска. Это речь про имидж устройства. Про его лицо на публике. Про выбор «что лучше» на пустом месте.





Шаг пятый – регулярные подарки и акции для активных пользователей

Геймеры любят халяву и подарки. Самураи это понимают и балуют своих поклонников различными ништяками. Наиболее яркой и заметной была инициатива «Play at Home», где раздали больше десятка игр разной направленности и кучу различных бонусов.

Еще были распродажи бандлов с бросовыми ценами за пучок отличных игр. Если покопаться, то найдутся десятки примеров по привлечению внимания к своей игровой платформе.

Бандлы с играми для PS4

Много лет назад у Microsoft была похожая прыть с мелкими бонусами, но она была странной – в личные сообщения просто приходил рандомный код без системы и понимания происходящего. Мне, например, на Xbox One X пришел код для Xbox Series X/S. На российский аккаунт. На твинка код не пришел.





Бесплатная раздача Gears of War

Думаю, если Microsoft упорядочит свои раздачи, сделает их более понятными и прозрачными, эффект будет на порядок выше. Лет семь назад подобные сообщения были чуть ли не каждый месяц. Мелкие бонусы вроде шкурки для аватара или бонуса в игре. Геймеры любят плюшки, даже незначительные.

Шаг шестой – дисковые издания игр

Игры в 2026 году – крайне недешевое развлечение. Поклонники бренда на свое хобби тратят много денег. Непростительно много денег. Но за свои вложения они не получают ничего весомого взамен. Ниже скриншот с ролика популярного игрового блогера. Обратите внимание на задний фон. Что вы там видите? Зеленые коробочки?

Игровой блогер Mystic

Другой популярный игровой блогер. И снова интересный фон с отсутствием определенного стаффа.

Игровой блогер RGT 85

Могу привести десятки популярных западных инфлюенсеров, где их коллекции физических изданий игр являются гордостью и предметом почитания. Физические издания – это не про игры. Это про почитание и дань уважения бренду.

Выпускать брендированные кроксы очень круто, но не все по достоинству могут оценить подобный подгон.

Xbox и Crocs игровые шлёпанцы за $80

Выпускать лимитированные издания игр в GOTY-издании через внутренний онлайн-магазин с отправкой по почте обойдется в минимальную сумму. Люди любят диски, люди любят ощущать причастность.

Шаг седьмой – поддержка «сопутствующих» проектов

Неделю назад вышла God of War: Sons of Sparta – бюджетная игра с небольшим потенциалом. Может показаться, что японская корпорация творит дичь, если рассматривать релиз как коня в вакууме. Между тем повышенный шум в сети вызвал интерес обывателей к бренду. Для наглядности привожу онлайн в Steam. Пик последнего времени аккурат приходится на релиз небольшого проекта. Простой способ поднять денежку на сопутствующих продуктах. Вместо дорогостоящей рекламы и занесения чемоданов средствам массовой информации можно выпускать скромные тайтлы, вроде Pentiment, по любимым вселенным.





Похожая ситуация была вокруг сериала Fallout, когда обсуждения в сети заманили геймеров обратно в пустоши. Небольшими бюджетами можно подогревать интерес ко вселенной Halo или Gears of War. Малорискованные «рекламные» проекты.

Послесловие

Сегодня у игровых консолей Xbox наступили сложные времена. Впереди маячат очередные перемены, и непонятно, чего стоит ждать от нового руководства. Может показаться, что бренд уже не спасти, но в глубине души теплится надежда.

На самом деле для улучшения ситуации не нужны огромные финансовые вливания. Корпорации нужно стать капельку человечнее – и народ изменит свое отношение. Добавить небольшие плюшки, разбавить холодный расчет домашним уютом – и люди потянутся. Это лишь первый шаг, но очень важен для укрепления основного костяка фанатской база.