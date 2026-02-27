Издание Live Science сообщает, что ученые составили крупнейшую карту хаотичных газовых облаков в центре Млечный Путь. Наблюдения выявили редкие и пока необъяснимые структуры.

Команда астрономов использовала радиотелескоп ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили и получила самое крупное изображение центра нашей галактики за всю историю работы обсерватории. Как уточняет Live Science, карта охватывает 650 световых лет вокруг черной дыры Стрелец A* в пределах Центральной молекулярной зоны (CMZ) центра Млечного Пути.

Центральная молекулярная зона Млечного пути окружает сверхмассивную черную дыру нашей галактики и, возможно, имеет общие характеристики с плотными и хаотичными галактиками ранней Вселенной. Это самое крупное изображение, когда-либо полученное телескопом ALMA в Чили. (Изображение предоставлено: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)

Полное изображение по площади сопоставимо с тремя полными лунами на небе. В кадр попали гигантские облака сверхзвукового газа, плотные скопления и отдельные звезды. Уже на первом этапе анализа исследователи заметили необычные структуры, которые не удается объяснить существующими моделями.

Полноразмерная мозаика Центральной молекулярной зоны, созданная ALMA.(Изображение предоставлено: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)

В регионе сосредоточено около 80% плотного газа галактики. Здесь формируются массивные звезды, которые быстро эволюционируют и завершают жизнь взрывами сверхновых. Команда зафиксировала более 70 типов молекул, включая монооксид кремния, этанол и метанол.

Изображение, полученное с уменьшенного масштаба, показывает расположение ЦМЗ относительно остальной части Млечного пути.(Источник изображения: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)

Особое внимание привлек объект MUBLO — компактная пылевая структура, заметная только в миллиметровом диапазоне. Он содержит быстро движущийся газ и не соответствует известным типам космических объектов.

Эшли Барнс (Ashley Barnes) из ESO и Стивен Лонгмор (Stephen Longmore) из Ливерпульского университета имени Джона Мурса отмечают: анализ карты займет годы и поможет понять, как формировались звезды в условиях, похожих на раннюю Вселенную.