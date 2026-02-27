Всего было заказано 10 блоков питания.

Зачастую после обнаружения допущенной ошибки в ценообразовании продавцы пытаются отменить заказ, но в ряде случаев они оказываются добросовестными, выполняя условия сделки и отправляя товар по той цене, которая была указана на сайте — именно так произошло и с участником платформы Reddit под ником godlyuniverse1, который поделился своей счастливой историей.

Источник фото: godlyuniverse1/Reddit

Как сообщает пользователь, продавец, размещающий свои объявления на площадке eBay, допустил ошибку, указав более низкий ценник для одной из моделей блока питания, но не отклонил заказ, в результате чего удачливому покупателю досталось десять БП по 15 фунтов стерлингов каждый.

Судя по опубликованной фотографии, речь идёт о модели Gigabyte AORUS ELITE P1000W 80 Plus Platinum, которая в Великобритании предлагается от 155 фунтов стерлингов, то есть каждый блок питания обошёлся пользователю в 10 раз дешевле его реальной цены.