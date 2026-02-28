В американских городах всё чаще используют грузовики Cimline P5 с технологией DuraPatcher, которые заполняют выбоины на дорогах за несколько минут. Один оператор может залатать до 150 ям в день.

В США набирает популярность технология быстрого ремонта дорог. Речь идет о грузовике Cimline P5 с системой DuraPatcher. Машина позволяет заделывать выбоины за несколько минут. После ремонта покрытие застывает так быстро, что через пару минут по нему уже можно ездить.

Город Амарилло в Техасе взял на вооружение данную технику. Местные власти сообщают, что бригады теперь чинят до 146 ям в день. Раньше этот показатель составлял всего 20 выбоин. Для работы нужен всего один человек, при этом теперь не требуется перекрывать улицы.

Может быть интересно

Процесс ремонта состоит из трех шагов. Сначала шланг очищает яму от мусора и воды сжатым воздухом. Затем в отдельном баке примерно на 1150 литров нагревается необходимый объём эмульсии. Подготовленный раствор распыляется на дорожное покрытие. Всего в машине помещается до 10 тонн материала.

Водитель управляет системой через джойстик в кабине. На установленном в кабине дисплее видно статистику: сколько ям починили, сколько часов отработали, уровень оставшегося материала. В городе Акрон (штат Огайо), где также работают эти машины, такие заплатки даже называют "постоянным" решением: большинство заделанных таким образом повреждений дорожного покрытия не проявляются и спустя через три-шесть месяцев – ремонт получается достаточно прочным и долговечным.

Правда, есть и минусы. Один грузовик стоит 300 тысяч долларов. Это дорого даже для американских региональных бюджетов. Некоторые водители также жалуются, что машина оставляет бугры после нанесения заплатки. С другой стороны, по некоторым данным, в США на дорогах общее количество ям достигает 55 миллионов и жаловаться на качество в этом случае, возможно, не к месту.

* иллюстрации – www.popsci.com