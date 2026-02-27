Ранее предполагалось, что линейка Gorgon Point будет представлена только в мобильном сегменте

Линейка APU Gorgon Point от AMD для ноутбуков будет использоваться не только в ноутбуках в 2026 году. По всей видимости, AMD планирует выпустить её и для настольных компьютеров. Информация поступила от портала Videocardz и инсайдера Moore’s Law is Dead, которые независимо друг от друга опубликовали её. На изображении показан чип Ryzen AI Pro на материнской плате настольного компьютера, а в заголовке прямо указано, что это модель из линейки Gorgon Point.

Изображение: Videocardz

Какие именно модели Gorgon Point будут портированы на настольную платформу, пока неизвестно. Кроме того, «Pro» в названии подразумевает, что только чипы с этой маркировкой могут попасть на настольные компьютеры. Стоит отметить, что AMD ещё не выпускала чипы Ryzen AI Pro серии 400 для ноутбуков. Обычно они появляются на несколько месяцев позже своих аналогов без маркировки «Pro», и на этот раз AMD может выпустить их для настольных компьютеров раньше, чем для ноутбуков.

Moore’s Law is Dead добавил, что настольные версии Gorgon Point могут появиться уже в первом квартале 2026 года. Это говорит о том, что AMD может продемонстрировать их уже в следующем месяце. Videocardz, со своей стороны, утверждает, что анонс вряд ли состоится раньше второго квартала. В любом случае, в 2026 году стоит ожидать множество энергоэффективных чипов AMD для платформы AM5.