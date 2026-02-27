Сайт Конференция
goldas
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
Ранее предполагалось, что линейка Gorgon Point будет представлена только в мобильном сегменте

Линейка APU Gorgon Point от AMD для ноутбуков будет использоваться не только в ноутбуках в 2026 году. По всей видимости, AMD планирует выпустить её и для настольных компьютеров. Информация поступила от портала Videocardz и инсайдера Moore’s Law is Dead, которые независимо друг от друга опубликовали её. На изображении показан чип Ryzen AI Pro на материнской плате настольного компьютера, а в заголовке прямо указано, что это модель из линейки Gorgon Point.

Изображение: Videocardz

Какие именно модели Gorgon Point будут портированы на настольную платформу, пока неизвестно. Кроме того, «Pro» в названии подразумевает, что только чипы с этой маркировкой могут попасть на настольные компьютеры. Стоит отметить, что AMD ещё не выпускала чипы Ryzen AI Pro серии 400 для ноутбуков. Обычно они появляются на несколько месяцев позже своих аналогов без маркировки «Pro», и на этот раз AMD может выпустить их для настольных компьютеров раньше, чем для ноутбуков.

Moore’s Law is Dead добавил, что настольные версии Gorgon Point могут появиться уже в первом квартале 2026 года. Это говорит о том, что AMD может продемонстрировать их уже в следующем месяце. Videocardz, со своей стороны, утверждает, что анонс вряд ли состоится раньше второго квартала. В любом случае, в 2026 году стоит ожидать множество энергоэффективных чипов AMD для платформы AM5.

#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #zen 5 #процессоры нового поколения #процессоры ryzen #ryzen ai #gordon point #ryzen ai 400
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Китя.
00:43
Даже смартфоны уже с искусственным интеллектом. а на амудэ его нет. Win 11 поддерживает искусственный интеллект. а амудэ хвалят Win 10 как его там нет.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Remarc
00:26
чайники были вполне норм,особенно на 370
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Никита Абсалямов
00:22
Ну я и написал - уровень плинтуса... я же не написал - ниже плинтуса ))) Chaintech забыли )))
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Remarc
00:18
в сравнении с какими-нить zida,pcchips,acorp и тд,асус это топ
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Китя.
00:01
Амудэ кончь не имеет даже искусственного интеллекта хотя сейчас он уже везде. а искусственный интеллект это контроль над будущим.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Никита Абсалямов
23:49
Добро пожаловать в реальный мир. Особо смешно читать слова ТОПовая и AT-плата в одном предложении...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Bamboliny
23:47
"Asus на тот момент - это уровень плинтуса" - рука-лицо... Больше тут сказать нечего.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Никита Абсалямов
23:45
Ну вот такой вот ТОП производительно в те времена была фирма Asus... надо понимать что есть Asus на тот момент - это уровень плинтуса... хорошая конечно, но дешмань для "тупых и бедных".
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Worf
23:43
да да да))), у меня два друга в сервисах работают(разных) там прям китайцы обгон на обгоне, никакой хонде и мерсу не снилось)))) проснись китайцы одноразовые погремушки, они уже в цене упали в 2а раза...
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
Bamboliny
23:42
ASUS TXP4 это одна из топовых плат на Socket 7 своего времени, от эталонной TX97 ее отличает только отсутствие мониторинга напряжений.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
