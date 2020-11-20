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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: микроскоп, принтер и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

Ручной миниатюрный микроскоп 

Максимальное увеличение при помощи такого микроскопа – в 50 раз. На корпусе микроскопа имеется специальный светодиод, который поможет подсветить участок, который вы хотите рассмотреть. Товар качественный, работает исправно. В комплект входит сам микроскоп, кожаный чехол, коробочка для хранения и инструкция по эксплуатации. 


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Цена $2.99

Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X Pro

Эту электрическую зубную щетку заказали более 5.900 раз! Если вы ещё ни разу не пользовались таким аксессуаром, то после первой чистки зубов вы наглядно почувствуете существенную разницу! В комплекте инструкция только на английском и китайском языках, но разобраться в управлении и включении будет не трудно. Приятным бонусом является то, что в наборе есть пластиковый колпачок для щётки. Так вы точно будете уверены, что на щетинки за весь день ничего не попало, и они остались идеально чистыми!

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Цена $64.99 - 82.76

Робот-пылесос XIAOMI

Девайс с вакуумным типом очистки имеет силу всасывания 2500 Паскаль. Работает от встроенного аккумулятора. Есть четыре режима мощности. Весь мусор скапливается в специальном пылесборнике емкостью 600 мл. Интеллектуальная программа позволяет задавать маршрут, а также, обходить препятствия в процессе уборки. Поддерживает как сухой так и влажный режим работы. Можно управлять через приложение на вашем смартфоне.

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Цена $252.42

Xiaomi mijia AR принтер 300 точек/дюйм

Карманный принтер от Xiaomi Mijia, который печатает яркие снимки с хорошей цветопередачей и удивительным для своих размеров уровнем детализации. Подключается к смартфону или ноутбуку по Bluetooth.

Картриджи и тонеры для печати не нужны, так как используется специальная термобумага, которую можно тоже взять у продавца, соответствующая опция на странице товара имеется. Минусом является скорость работы: на каждый снимок уходит в среднем 45 секунд.

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Цена $9.95 - 61.41

Мультимедийная система

Доступная мультимедийная система от магазина GIVE YOU Store. Такие 2DIN-решения сейчас становятся все популярнее. Имеется крупный девятидюймовый сенсорный дисплей. Разрешение экрана 1024*600, поддержка видео-дисплея HD 1080 P. Несколько вариантов настройки, с 9-полосным графическим эквалайзером, позволяют адаптировать аудио по своему вкусу. Интерфейс системы интуитивно понятный, все работает на базе операционной системы Android. Можно устанавливать разные приложения, есть GPS и большое количество других функций. Система стала доступна на Али не так давно, поэтому заказов еще мало, а отзывов пока нет.

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Цена $32.20

Casio часы мужские наручные

Мужские кварцевые часы со светящимися стрелками на циферблате. Браслет и корпус сделан из нержавеющей стали. Механизм часов защищён стеклом и влагонепроницаемый слоем. Стрелки имеет аналоговый вид показывающий часы,минуты и секунды.

Точность этого аксессуара около 20 секунд в месяц. Часы имеет стильный вид который подойдет к вашему имиджу, диаметр циферблата 44 мм это оптимальный размер для мужской руки. Работают они на батарейки типа SR927SW.

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Цена $58.75 - 74.73

 Наушники для стрельбы

А это специальные электронные наушники от Китайского бренда ZOHAN, предназначенные для того, чтобы заглушать сильные звуки (например, во время стрельбы на охоте). Уровень шумоподавления - 22 дБ. Также, в этих наушниках можно слушать музыку, подключая через jack 3,5 мм. Работают от двух батареек. На выбор предлагается 2 цвета. Такие наушники обойдутся Вам в 2325 рублей + бесплатна доставка из России.

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Цена $29.75 - 34.59

Костюм Деда Мороза с бородой

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Костю Деда Мороза на Новый год. Размеры 48-56, шуба + шапка + варежки + мешок + борода. Качество обычное, на пару раз сойдет. Стирать не рекомендуется.

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Цена $35.71 - 53.76

Сумка для настоящих мужиков-пивоманов

Крепится на поясе и за один раз может удержать 6 банок или бутылок пива. С этой сумкой вы будете королем вечеринки. Отличный подарок для друга или мужа.

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Цена $5.89 - 5.98

Дамасская сталь светящаяся ручка из углеродного волокна

Общая длина: 132 мм. Длина лезвия: 55 мм. Толщина клинка: 3,5 мм. Ширина клинка: 1,6 см. Материал клинка: VG10. Дамасская сталь. Твердость стали: 60 HRC.

Материал ручки: дамасская сталь + инкрустированное светящееся углеродное волокно.

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Кожаный чехол: прошит вручную, резная, растительного дубления кожа импортируется из Италии.

Упаковка: черная коробка ручной работы.

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Цена $77.52

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