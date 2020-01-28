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Полезные товары с Aliexpress: футболка светящаяся в темноте, Xiaomi Enchen 3D электробритва, Xiaomi mijia мини-триммер, Bluetooth динамик Super Bass

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Назад в будущее футболка светящаяся

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Цена $2.75

Товар как на фото. Размер подошёл. Приятная на ощупь и к телу. Швы хорошие. Сыну понравилась. Только светится как-то очень слабо. И под лампой поддержали... Может что-то не так делаем. Свечение можно увидеть только в темных условиях. Это ожидаемо. Но фото из описания преувеличивает реальное количество свечения. По крайней мере дважды. Но в общем очень довольны. Большое спасибо продавцу!!! 13 ноября заказала, а 7 декабря получила посылку. Продавца рекомендую.

  Xiaomi Enchen 3D электробритва

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Цена $5.82 - 17.26

Товар пришёл в срок, бритва хорошая, сравнивать не с чем, но бреет нормально, защиты от попадания воды нет и влажное бритье не поддерживает на что указывает значок на самой бритве. Комплектация: бритва, запасные ножи, щеточка для чистки, юзб typeC провод для зарядки, инструкция на китайском. Такую бритву не стыдно подарить, а трехдневную щетину бреет хорошо, на большее не надо рассчитывать. Компактна,  удобно лежит в руке. За такую сумму себя оправдывает в полном объеме. Рекомендую товар и продавца.  

Xiaomi mijia электрический мини-триммер для волос в носу

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Цена $3.89 - 10.16

Заказал без упаковки, пришел целый, не царапанный, в пакете с пузырчаткой. Выглядит весьма прилично, стрижет не быстро но аккуратно, волосы не выдерает. Работает на одной мизинчиковой батарейке, мне показалось он слабоват. Хотя я и выбрал именно его из-за миниатюрности. У меня есть тример ФИЛИПС он раза в четыре крупнее, вот тот рубит "ботву" только в путь. А у этого свои достоинства, габариты. И он работает!

MIFA A20 Bluetooth динамик Super Bass

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Цена  $34.00

Заказывал с доставкой из России, до Питера доставили за 6 дней, упаковано было отлично, все хорошо. По звучанию для своей цены вполне годно играет, до Bose SoundLink Mini конечно не дотягивает, ну так и цена в несколько раз меньше. Продавец очень внимательный, у меня были вопросы, он быстро помог разобраться. Товар и магазин рекомендую.

 Кабель Baseus 5A usb type C

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Цена $2.88

Качество космос! Полоски меди в разъёме широкие, тканевая оплётка гибкая, не переломишь. При зарядке не греется. Длиной 1 метр взял чтобы пользоваться в машине, длины хватает переднему пассажиру. Быструю зарядку поддерживает. Нареканий нет. В России более менее качественные провода стоят от 1,5т, а тут просто подарок за такую цену. Главное чтобы прожил долго. Доставка меньше месяца. 

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