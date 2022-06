Близится июль, а это значит, что подписчики PS+ получат новый набор бесплатных игр. В следующем месяце подписчики начального уровня PS+ Essential получат три игры, включая Crash Bandicoot 4.

billbil kun, пользователь Dealabs, который точно сообщает о всех играх PS+ за неделю или около того до официального объявления Sony, вернулся у нам с обновлением на июль. В следующем месяце Sony будет раздавать Crash Bandicoot 4: It"s About Time, а также Man of Medan, еще одну игру в жанре ужасов от студии Until Dawn.

Наконец, Arcadegeddon, аркадный кооперативный шутер, также будет включен в число бесплатных игр для подписчиков PS+. Все три игры будут доступны подписчикам с 5 июля до 2 августа. Crash 4 - хорошее приобретение, если у вас есть подписка PS+. Будете ли вы добавлять какие-либо из июльских игр PS+ в свою библиотеку?