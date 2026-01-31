Вместо обычных кнопок используется сенсорное управление

Один из основных аксессуаров будущей игровой приставки PlayStation 6, контроллер DualSense, может быть лишён традиционных физических кнопок, что следует из патента Sony, обнаруженного информатором xleaks7, пишет издание NotebookCheck.

Концепт DualSense. Источник фото: Tech4Gamers

Утверждается, что в патенте изображается контроллер DualSense, который взамен физических кнопок получит сенсорное управление и сможет адаптироваться к положению пальцев и рук геймера, а также поддерживать жесты, что позволит повысить удобство использования устройства. Для распознавания движений и более точной регулировки будут применяться упоминаемые в патенте «якоря».

Отмечается, что контроллер, лишённый физических кнопок, может быть воспринят неоднозначно, так как далеко не все геймеры будут в восторге от сенсорного управления. Впрочем, описание устройства в патенте вовсе не означает, что оно появится в виде готового продукта, так как производитель, судя по другим документам, рассматривает несколько иных вариантов.