GIGABYTE объявила о начале розничной продажи флагманской платы для платформы AM5 предназначенной для систем с процессорами Ryzen X3D

Главная особенность платы — это режим «X3D Turbo Mode 2.0». GIGABYTE описывает его как режим, активируемый одним щелчком мыши, использующий встроенную модель ИИ и аппаратные схемы для регулировки параметров процессора в реальном времени. Компания заявляет о повышении производительности до 25% в отдельных игровых и многозадачных сценариях, при этом результаты варьируются в зависимости от конкретной игры и рабочей нагрузки.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

Еще один аспект — память. GIGABYTE позиционирует функцию «D5 Bionic Corsa» как программно-аппаратный и микропрограммный стек для настройки памяти DDR5 и указывает на поддержку разгона до 9000+ МТ/с.

Источник: Gigabyte

Что касается аппаратной части, то плата включает в себя 24+2+2-фазную схему VRM (заявлен ток 110 А для VCORE/SOC), пять слотов M.2 (два PCIe 5.0 и три PCIe 4.0) и несколько полноразмерных слотов PCIe, включая линии PCIe 5.0 для видеокарт. В числе основных сетевых и внешних характеристик, указаны два порта 10GbE, Wi-Fi 7 и два порта USB 4.

Система охлаждения основана на нескольких фирменных компонентах, с указанием разницы в показаниях для отдельных зон. Компания делает акцент на CPU Thermal Matrix (снижение температуры VRM до 8,5°C), DDR Wind Blade XTREME (снижение температуры модулей памяти до 9°C) и охлаждение M.2 Gen5 (снижение температуры SSD под нагрузкой до 22°C).

Источник: Gigabyte

К элементам, обеспечивающим удобство использования и удобство сборки системы, относятся PCIe EZ-Latch Plus Duo для безвинтового извлечения видеокарты в двух слотах, механизмы M.2 EZ-Latch для безвинтовой установки SSD и радиаторов, DriverBIOS для подключения Wi-Fi без ручной установки драйверов и комбинированный адаптер для Wi-Fi-антенны. Также в набор функций платы входит 5-дюймовый ЖК-дисплей Edge View. Материнская плата уже продается на Newegg по цене 1099 долларов.