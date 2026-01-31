Сайт Конференция
Global_Chronicles
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организации грозит финансовый коллапс, если государства-члены не начнут своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Глава ООН Антониу Гутерреш направил государствам-членам срочное письмо о критическом состоянии финансов организации. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, описывает ситуацию как надвигающийся финансовый коллапс.

 

Архивное фото - © REUTERS / Eric Thayer

Генеральный секретарь заявил, что организация угодила в ловушку из-за массовой неуплаты взносов. В прошлом году сумма долга государств-членов достигла рекордных $1,6 миллиарда, что вдвое превышает показатель предыдущего периода.

Гутерреш констатировал: если поступления не улучшатся, ООН не сможет в полной мере реализовать программу бюджета на 2026 год. В качестве одной из вынужденных мер организация уже сокращает расходы на миротворческие операции. Это приведет к тому, что уже в середине будущего лета потребуется вернуть около $900 миллионов. Глава ООН поставил ультиматум: либо все страны начинают платить вовремя, либо им придется срочно менять сами финансовые правила организации.

#финансы #оон #бюджет #риа новости #задолженность #антониу гутерреш
Источник: ria.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter