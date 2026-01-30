Сайт Конференция
This_is_the_way
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
На снимке, сделанном камерой Mastcam, видна освещенная область марсианского грунта с отверстием в центре. В ярком свете светодиодов хорошо видны мелкие камни, песок и текстура самой лунки. Космос вокруг погружен в абсолютную темноту.

Марсоход NASA Curiosity, который работает на Красной планете с 2012 года, выполнил ночную фотосъемку с помощью светодиодных фонарей, установленных на его роботизированной руке. Данный снимок был сделан 6 декабря 2025 года, на 4740-й сол (марсианские сутки) миссии.

Изображение: https://science.nasa.gov

Эти светодиоды являются частью инструмента MAHLI (Mars Hand Lens Imager), камеры для микроскопической съемки. Однако данное изображение было захвачено основной камерой Mastcam, расположенной на мачте аппарата. Обычно подсветку MAHLI используют днем для исследования затемненных участков, таких как внутренности пробуренных отверстий. Ночная съемка ранее применялась в начале миссии для изучения слоистости пород в стенках скважин, но затем от этой практики отказались. После изменения техники бурения стенки становились слишком шероховатыми и пыльными, что делало детали неразличимыми.

Поводом для возобновления уникального эксперимента стало успешное бурение цели «Nevado Sajama» 13 ноября 2025 года в районе так называемых «коробчатых структур» (boxwork terrain). Команда миссии в Лаборатории NASA (JPL) отметила, что стенки новой скважины оказались необычно гладкими. Это позволило вновь попытаться выявить тонкую слоистость, которая может рассказать об условиях формирования пород и истории марсианской среды.

Ночная съемка с локальной подсветкой помогает выявить текстуры и особенности, невидимые при рассеянном дневном свете. Это известный инструмент геологической разведки, который, как надеются ученые, предоставит новые данные о прошлом региона кратера Гейл.

Миссия Curiosity, управляемая JPL при поддержке NASA и множества научных учреждений по всему миру, продолжает своё восхождение к подножию горы Шарп. В процессе исследования марсоход исследует слои осадочных пород, которые хранят в себе миллиарды лет истории Марса.

#космос #nasa #марс #фото #марсоход #планета #миссия #curiosity #редкий кадр #съёмка
Источник: science.nasa.gov
