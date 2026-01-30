Сайт Конференция
Global_Chronicles
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
Разрабатывали её, создатели оригинальной Diablo 2: Фил Шенк, Макс Шефер и Питер Ху

Согласно новости, опубликованной TweakTown, студия Moonbeast Productions, основанная частью оригинальной команды Diablo 2, анонсировала новую ARPG. Игра под названием Darkhaven вдохновлена Diablo 2 и сочетает элементы интерфейса Diablo 4 с дизайном мира, напоминающим Path of Exile.

Изображение - Kickstarter

Может быть интересно

Ключевой особенностью Darkhaven разработчики называют динамичный и разрушаемый мир для исследования. По их словам, это позволит игрокам выйти за рамки привычных карт в жанре. Игроки смогут не просто бегать по заранее заданным тропинкам, а взбираться на уступы, пробивать стены или переплывать водоемы.


Эрих Шефер (Erich Schaefer), главный креативный директор, заявил, что такой подход смещает акцент с «борьбы цифр» на мастерство и умение чувствовать ритм боя. Игра уже имеет страницу в Steam. Компания Moonbeast планирует выпустить Darkhaven в ранний доступ, запустив для этого кампанию по сбору средств на Kickstarter. Дата старта сбора пока не объявлена.

Фил Шенк (Phil Shenk), генеральный директор студии, пояснил, что цель — создать мир, который «помнит» действия игрока и меняется под их влиянием. Питер Ху (Peter Hu) добавил, что система предметов в Darkhaven должна удивлять находками, которые заставляют пересматривать свою сборку и стиль игры, а не просто давать небольшие процентные улучшения характеристик.

#kickstarter #ранний доступ #diablo 2 #arpg #tweaktown #darkhaven #erich schaefer #moonbeast productions #peter hu #phil shenk #питер ху #фил шенк #эрих шефер
Источник: tweaktown.com
