Новинка обладает элегантным черным корпусом с золотистыми акцентами в оформлении

Cuktech анонсировала в Китае ограниченную серию зарядного устройства 10 GaN Charger Ultra 2026, приуроченную к новогодним праздникам. Новинка отличается стильным черным корпусом с золотистыми элементами дизайна, включая тонкую полоску, логотип компании и надпись «Holiday Version 2026». Оригинальная модель выполнена в серо-черной металлической палитре с голубыми вставками.

Может быть интересно

Cuktech 10 GaN Charger Ultra оснащен четырьмя портами: тремя USB-C и одним USB-A. Каждый из USB-C портов способен выдавать до 120 Вт, что, по данным производителя, позволяет зарядить MacBook Pro 16 (M3 Pro) до 44% всего за полчаса. Устройство также оборудовано 1,6-дюймовым TFT-экраном с максимальной яркостью 700 нит. На дисплее отображается информация о процессе зарядки, например, распределение мощности между портами. Кроме того, эта версия имеет складную вилку и поддерживает управление через приложение Xiaomi.

Стоимость Cuktech 10 GaN Charger Ultra 2026 New Year Limited Edition в Китае составит около 29 долларов США. Пока что нет информации о выходе устройства на другие рынки.