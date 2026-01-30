Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать сборки, оснащённые компонентами прошлых лет, что позволяет оценить их возможности в современных играх на фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти.
В свежем видео был протестирован ПК, снабжённый процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, а также видеокартой Nvidia Quadro P2200, которая по сути является аналогом азиатской версии GeForce GTX 1060 — видеоадаптер имеет 5 ГБ видеопамяти, 160-битную шину, 1280 ядер, 80 блоков TMU и 40 ROP. В разрешении 1080p сборка добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- ARC Raiders (самые низкие настройки качества графики, TSR) — 51 fps/43 fps
- Battlefield 6 (низкие настройки, FSR Balanced) — 66 fps/46 fps
- Counter-Strike 2 (высокие настройки, AA выкл.) — 161 fps/89 fps
- GTA V Enhanced (высокие настройки, TAA) — 84 fps/65 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, FSR Balanced) — 69 fps/52 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt Next-gen (средние настройки, TAAU) — 70 fps/53 fps
- Forza Horizon 5 (средние настройки, TAA) — 80 fps/72 fps
- Cyberpunk 2077 (самые низкие настройки, FSR Quality) — 67 fps/52 fps
- Red Dead Redemption 2 — 47 fps/40 fps
- Fortnite (средние настройки, TAA) — 103 fps/24 fps
Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube
В целом, протестированная сборка обеспечивает высокие показатели частоты кадров в популярных играх, хотя для этого приходится жертвовать качеством графической составляющей. Конечно, приобретать Nvidia Quadro P2200 стоит лишь в том случае, если она предлагается дешевле стандартной GTX 1060 6 ГБ.
