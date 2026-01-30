Сайт Конференция
breaking-news
Энтузиаст протестировал Nvidia Quadro P2200 в паре с Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ DDR4 в ряде игр
Видеоадаптер по сути является аналогом версии GTX 1060 для рынка Азии — имеет 5 ГБ видеопамяти и 1280 ядер

Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать сборки, оснащённые компонентами прошлых лет, что позволяет оценить их возможности в современных играх на фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти.

В свежем видео был протестирован ПК, снабжённый процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, а также видеокартой Nvidia Quadro P2200, которая по сути является аналогом азиатской версии GeForce GTX 1060 — видеоадаптер имеет 5 ГБ видеопамяти, 160-битную шину, 1280 ядер, 80 блоков TMU и 40 ROP. В разрешении 1080p сборка добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

В целом, протестированная сборка обеспечивает высокие показатели частоты кадров в популярных играх, хотя для этого приходится жертвовать качеством графической составляющей. Конечно, приобретать Nvidia Quadro P2200 стоит лишь в том случае, если она предлагается дешевле стандартной GTX 1060 6 ГБ.

#geforce gtx 1060 #nvidia quadro p2200
Источник: youtube.com
