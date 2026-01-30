Объект по расчетам, потенциально пригоден для жизни

Как пишет The Guardian, астрономы заявили об открытии экзопланеты, которая по размерам близка к Земле. Планета HD 137010 b вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии примерно 146 световых лет. Ученые оценивают вероятность ее нахождения в так называемой «обитаемой зоне» как 50%, однако климат там, скорее всего, крайне суров.

Художественная визуализация планеты HD 137010 b размером с Землю, открытой международной группой ученых. Иллюстрация: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

Международная команда из Австралии, Великобритании, США и Дании обнаружила планету, изучая старые данные космического телескопа «Кеплер». Ее нашли по характерному слабому сигналу — затемнению звезды, когда планета проходила перед ее диском. Первыми этот сигнал заметили ученые в проекте Planet Hunters.

Период обращения планеты вокруг своей звезды — около 355 дней, что близко к земному году. Сама звезда холоднее и тусклее нашего Солнца. Из-за этого температура на поверхности HD 137010 b, по предварительным оценкам, может опускаться до -70°C. Иначе говоря, условия там больше напоминают марсианские, чем земные.

Сравнение размеров HD 137010 b с Землей и Марсом. Фотография: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)

«Этого просто не может быть», — такова была, по словам исследователей, их первая реакция. Они трижды перепроверяли данные. Звезда достаточно яркая и близкая, чтобы стать целью для наблюдений телескопами нового поколения.

При этом ученые подчеркивают: данные пока основаны на одном зафиксированном прохождении планеты. Для полного подтверждения статуса экзопланеты нужны дополнительные наблюдения. Планета может оказаться как каменистым миром, так и гигантским ледяным шаром. Несмотря на относительную космическую близость, путешествие к ней с учетом современных технологий заняло бы десятки тысяч, если не сотни тысяч лет.