Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Долгое время опытные пользователи ПК переживали только о двух значениях температуры в своих компьютерах — процессора и видеокарты. Те, у кого стояло больше пары жестких дисков, особенно в тесных корпусах, отслеживали еще температуру жестких дисков и на этом поводы для переживания заканчивались. Но, со временем компонентов в наших компьютерах, часто работающих на грани критического перегрева, прибавилось — система питания материнской платы, чипы ОЗУ, если она в разгоне, чипы памяти у мощных видеокарт и, наконец, M.2 SSD.
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Если SATA SSD отличались умеренным нагревом и их можно было спокойно закрепить за поддоном материнской платы, то M.2 SSD легко разогреваются до 80-100 градусов и даже выше. И при высоких температурах в них включается троттлинг, заметно отражающийся на скоростных характеристиках. И у многих возникает вопрос — зачем, спрашивается, покупать быстрый и дорогой SSD, чтобы потом его скорость падала до уровня бюджетного SATA SSD? Проблема усугубляется еще и тем, что датчики на многих M.2 SSD показывают не самую высокую температуру, а то и вовсе занижают ее, и эти махинации производителей легко раскрываются с помощью тепловизора.
Эту проблему легко решить качественным сторонним радиатором, но, как оказалось, не всегда. В моем случае, с SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, который уже оснащен заводским радиатором, это может вызвать проблемы. Я купил эту модель спонтанно, клюнув на высокий срок гарантии в пять лет и много хороших отзывов, но почти сразу столкнулся с высоким нагревом. И, уже собираясь купить для него качественный радиатор, я столкнулся с отзывами пользователей, которые пишут, что после снятия заводского радиатора им отказали в гарантии. Если посмотреть в сети фотографии с разборкой ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, то видно, что радиатор контактирует хорошо, если с половиной поверхности чипов и больше выполняет декоративную функцию.
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Еще одна проблема с нагревом накопителей, с которой я столкнулся жарким летом 2024 года — это перегрев жестких дисков в док-станции, где их температура быстро росла и переваливала за 50 градусов, что для многих моделей HDD уже является критическим значением. И я решил справится с этими двумя проблемами самым простым, дешевым и доступным способом — с помощью внешнего обдува. Но, как оказалось, это дело весьма непростое и начал я с решения проблемы нагрева SSD.
Заглянув на сайты компьютерных магазинов, я увидел, что самые дешевые вентиляторы диаметром 40 мм, которые идеально подошли бы для крепления на SSD, стоят даже дороже, чем неплохие модели размером 120 мм. И отдавать деньги за такую микроскопическую ерунду на самом дешевом подшипнике было попросту жалко. И я полез в свои залежи компьютерного хлама, который есть у каждого опытного пользователя ПК.
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И в одной из коробок нашел самое настоящее сокровище — кулер EFB0612HHA от Delta Electronics, диаметром 60 мм и на двух шарикоподшипниках. Когда-то он был снят с AMD-шного кулера Thermaltake Volcano.
Но, закрепить этот кулер на радиаторе SSD не получится, он попросту не уместится в тесном пространстве под процессорным кулером. И я решил просто поставить его на видеокарту, чтобы он обдувал хотя бы часть SSD. Для чего сделал для него подставку из двух палочек и изоленты.
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А вот и место, куда его предстоит установить. Очень кстати, что совсем рядом есть разъем для вентилятора.
А вот так выглядит это место после установки кулера — дальше он не влезает. Дуть он будет только на краешек SSD, но застоя воздуха в этой зоне уже не будет.
При первом включении я ожидаемо услышал жуткий рев, ведь у этого вентилятора почти 5000 оборотов, но, что еще хуже, потрескивание подшипников. И обороты надо будет максимально снизить, для чего я зашел в BIOS и нашел там этот вентилятор, подключенный в разъем System 1. Чтобы найти минимально напряжение для работы подобного вентилятора, переключаем управление в режим DC, и начинаем потихоньку поднимать вольтаж, запомнив то, на котором он стартует. И для надежности добавляем еще немного напряжения. В моем случае его обороты составили около 2300 в минуту, и его практически не слышно из корпуса.
А теперь можно перейти к охлаждению док-станции с жесткими дисками, для чего я сначала думал использовать обычный вентилятор диаметром 92 мм, подключенный по USB. Но у этого метода есть несколько проблем. Во-первых, не каждый вентилятор сможет стартовать при таком низком напряжении, оно в USB составляет всего пять вольт, а во-вторых, дуть он будет еле-еле. Да это еще и совсем не по "оверски" — скрутить всего два проводка, поэтому я решил сделать агрегат, который позволит запускать любой вентилятор отдельно от ПК и регулировать его обороты. Для чего снова полез в свои залежи полезных вещей, и нашел там блок питания на 12 вольт от старого сканера, переходник для подключения вентиляторов к разъему molex, и регулятор оборотов от кулера Zalman.
Соединяться все это будет вот таким образом.
При таком креплении, если не используется пайка, важно закрепить все максимально надежно, поэтому жалеть изоленту нельзя и скручивать все надо максимально крепко.
Агрегат готов и его испытание на док-станции прошло успешно, снизив температуру дисков на 15 градусов. А еще это устройство будет очень удобно для проверки старых вентиляторов — теперь их не надо подключать в работающий ПК. Да и охладить с его помощью можно многое, даже поставить обдувать ноутбук.
Итоги
После я дал поработать ПК пару часов и сделал скриншот температур, они настолько низкие, что и не скажешь, что в это время в комнате жара в 30 градусов. И, как оказалось, вентилятор, дующий на SSD, еще и на системе питания материнской платы неплохо сбивает температуру.
Ну а читателям я посоветую не совершать ошибок, подобных моей и покупать SSD с качественным и эффективным заводским радиатором, например, на Яндекс Маркете я нашел такие модели:
Или стоит купить SSD совсем без радиатора, чтобы установить на него тот, который вы сможете выбрать отдельно. Популярные модели такого типа в 2024 году:
Еще один способ не беспокоиться о высоком нагреве M.2 SSD, который особенно будет полезен владельцам ноутбуков и мини-ПК в тесных корпусах — это выбрать M.2 SSD с SATA интерфейсом. Скорости у них пониже и нагрев тоже, но в реальной эксплуатации заметить разницу с PCI-E моделями сложно. Да и стоят такие SSD дешевле, например, WD Blue SA510.
Пишите в комментарии, а как вы боретесь с перегревом накопителей в своем ПК? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога:
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