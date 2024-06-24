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Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля

Перегрев M.2 SSD грозит троттлингом и падением скорости, а жесткие диски и вовсе могут быстро выйти из строя. Но, проявив смекалку, можно решить эту проблему за 10 минут.
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Долгое время опытные пользователи ПК переживали только о двух значениях температуры в своих компьютерах — процессора и видеокарты. Те, у кого стояло больше пары жестких дисков, особенно в тесных корпусах, отслеживали еще температуру жестких дисков и на этом поводы для переживания заканчивались. Но, со временем компонентов в наших компьютерах, часто работающих на грани критического перегрева, прибавилось — система питания материнской платы, чипы ОЗУ, если она в разгоне, чипы памяти у мощных видеокарт и, наконец, M.2 SSD.

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Если SATA SSD отличались умеренным нагревом и их можно было спокойно закрепить за поддоном материнской платы, то M.2 SSD легко разогреваются до 80-100 градусов и даже выше. И при высоких температурах в них включается троттлинг, заметно отражающийся на скоростных характеристиках. И у многих возникает вопрос — зачем, спрашивается, покупать быстрый и дорогой SSD, чтобы потом его скорость падала до уровня бюджетного SATA SSD? Проблема усугубляется еще и тем, что датчики на многих M.2 SSD показывают не самую высокую температуру, а то и вовсе занижают ее, и эти махинации производителей легко раскрываются с помощью тепловизора.

Эту проблему легко решить качественным сторонним радиатором, но, как оказалось, не всегда. В моем случае, с SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, который уже оснащен заводским радиатором, это может вызвать проблемы. Я купил эту модель спонтанно, клюнув на высокий срок гарантии в пять лет и много хороших отзывов, но почти сразу столкнулся с высоким нагревом. И, уже собираясь купить для него качественный радиатор, я столкнулся с отзывами пользователей, которые пишут, что после снятия заводского радиатора им отказали в гарантии. Если посмотреть в сети фотографии с разборкой ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, то видно, что радиатор контактирует хорошо, если с половиной поверхности чипов и больше выполняет декоративную функцию. 

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Еще одна проблема с нагревом накопителей, с которой я столкнулся жарким летом 2024 года — это перегрев жестких дисков в док-станции, где их температура быстро росла и переваливала за 50 градусов, что для многих моделей HDD уже является критическим значением. И я решил справится с этими двумя проблемами самым простым, дешевым и доступным способом — с помощью внешнего обдува. Но, как оказалось, это дело весьма непростое и начал я с решения проблемы нагрева SSD.

Заглянув на сайты компьютерных магазинов, я увидел, что самые дешевые вентиляторы диаметром 40 мм, которые идеально подошли бы для крепления на SSD, стоят даже дороже, чем неплохие модели размером 120 мм. И отдавать деньги за такую микроскопическую ерунду на самом дешевом подшипнике было попросту жалко. И я полез в свои залежи компьютерного хлама, который есть у каждого опытного пользователя ПК.

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И в одной из коробок нашел самое настоящее сокровище — кулер EFB0612HHA от Delta Electronics, диаметром 60 мм и на двух шарикоподшипниках. Когда-то он был снят с AMD-шного кулера Thermaltake Volcano.

Но, закрепить этот кулер на радиаторе SSD не получится, он попросту не уместится в тесном пространстве под процессорным кулером. И я решил просто поставить его на видеокарту, чтобы он обдувал хотя бы часть SSD. Для чего сделал для него подставку из двух палочек и изоленты.

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А вот и место, куда его предстоит установить. Очень кстати, что совсем рядом есть разъем для вентилятора.

А вот так выглядит это место после установки кулера — дальше он не влезает. Дуть он будет только на краешек SSD, но застоя воздуха в этой зоне уже не будет.

При первом включении я ожидаемо услышал жуткий рев, ведь у этого вентилятора почти 5000 оборотов, но, что еще хуже, потрескивание подшипников. И обороты надо будет максимально снизить, для чего я зашел в BIOS и нашел там этот вентилятор, подключенный в разъем System 1. Чтобы найти минимально напряжение для работы подобного вентилятора, переключаем управление в режим DC, и начинаем потихоньку поднимать вольтаж, запомнив то, на котором он стартует. И для надежности добавляем еще немного напряжения. В моем случае его обороты составили около 2300 в минуту, и его практически не слышно из корпуса.

А теперь можно перейти к охлаждению док-станции с жесткими дисками, для чего я сначала думал использовать обычный вентилятор диаметром 92 мм, подключенный по USB. Но у этого метода есть несколько проблем. Во-первых, не каждый вентилятор сможет стартовать при таком низком напряжении, оно в USB составляет всего пять вольт, а во-вторых, дуть он будет еле-еле. Да это еще и совсем не по "оверски" — скрутить всего два проводка, поэтому я решил сделать агрегат, который позволит запускать любой вентилятор отдельно от ПК и регулировать его обороты. Для чего снова полез в свои залежи полезных вещей, и нашел там блок питания на 12 вольт от старого сканера, переходник для подключения вентиляторов к разъему molex, и регулятор оборотов от кулера Zalman.

Соединяться все это будет вот таким образом.

При таком креплении, если не используется пайка, важно закрепить все максимально надежно, поэтому жалеть изоленту нельзя и скручивать все надо максимально крепко.

Агрегат готов и его испытание на док-станции прошло успешно, снизив температуру дисков на 15 градусов. А еще это устройство будет очень удобно для проверки старых вентиляторов — теперь их не надо подключать в работающий ПК. Да и охладить с его помощью можно многое, даже поставить обдувать ноутбук.

Итоги

После я дал поработать ПК пару часов и сделал скриншот температур, они настолько низкие, что и не скажешь, что в это время в комнате жара в 30 градусов. И, как оказалось, вентилятор, дующий на SSD, еще и на системе питания материнской платы неплохо сбивает температуру.

Ну а читателям я посоветую не совершать ошибок, подобных моей и покупать SSD с качественным и эффективным заводским радиатором, например, на Яндекс Маркете я нашел такие модели:

Netac NV5000

MSI SPATIUM M480 PRO

MSI SPATIUM M570 Pro FROZR

Или стоит купить SSD совсем без радиатора, чтобы установить на него тот, который вы сможете выбрать отдельно. Популярные модели такого типа в 2024 году:

Western Digital Green SN350

Kingston NV2

Samsung 980 PRO

Еще один способ не беспокоиться о высоком нагреве M.2 SSD, который особенно будет полезен владельцам ноутбуков и мини-ПК в тесных корпусах — это выбрать M.2 SSD с SATA интерфейсом. Скорости у них пониже и нагрев тоже, но в реальной эксплуатации заметить разницу с PCI-E моделями сложно. Да и стоят такие SSD дешевле, например, WD Blue SA510.

Пишите в комментарии, а как вы боретесь с перегревом накопителей в своем ПК? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога: 

Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей

Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда

Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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hdd лайфхак нагрев самоделка температуры m.2 ssd
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Хотел поставить 5 звезд, но какого-то хрена не ставится, хотя везде залогинился. Видимо это карма зистекса с предыдущих статей.....
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
AkexKor
15:45
Неплохо.. я бы даже сказал браво.. Одни но. В конце статьи хорошо бы краткую выжимку Ну типа. Новый образец не показал особых отличий от .. бла бла бла.
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