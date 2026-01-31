Эта линия отделилась от других африканских популяций тысячелетия назад и долго развивалась в изоляции

Международная группа ученых во главе с археогенетиком Надой Салем (Nada Salem) из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) исследовала уникальную находку. Останки двух женщин, занимавшихся разведением скота и живших 7000 лет назад в период «Зеленой Сахары» (Green Sahara), показали неожиданные генетические результаты.

Мумии нашли в скальном убежище Такаркори (Takarkori rock shelter) на юго-западе современной Ливии. Анализ их ДНК показал, что большая часть генома этих людей происходит от ранее неизвестной североафриканской генетической линии. Она отделилась от линий народов Африки к югу от Сахары примерно в то же время, когда современные люди начали мигрировать с континента, и затем оставалась в изоляции на протяжении тысячелетий.

Ученые установили, что представители племени Такаркори являются близкими родственниками древних охотников-собирателей из пещеры Тафоральт (Taforalt cave) в Марокко. При этом обе группы демонстрируют минимальный уровень смешения с субсахарским населением того периода. Это указывает на крайне слабый генетический обмен между разными регионами Африки в эпоху «Зеленой Сахары».

Любопытный факт: у исследованных мумий обнаружили больше неандертальских генов, чем у других африканских популяций того времени. Также в их ДНК нашли небольшую генетическую примесь, которая указывает на редкие контакты с древними земледельческими сообществами с территории современных Сирии, Ливана, Израиля и Иордании.

Главный вывод ученых — скотоводство распространялось в этом регионе не за счет массовых миграций и смешения народов, а через культурный обмен. Изолированный народ перенимал новые практики, не теряя своей уникальной генетической идентичности. Специалисты связывают такую изоляцию с разнообразным ландшафтом древней Сахары, где озера, горы и саванны создавали естественные барьеры между группами людей.