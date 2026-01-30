Обновление предназначено для энтузиастов и тестировщиков, которые понимают риски и имеют план отката.

Компания ASUS выпускает новую волну бета-обновлений BIOS для своей линейки материнских плат AMD AM5, охватывающую широкий спектр моделей ROG, TUF Gaming и ProArt на чипсетах X870/X670 и B850/B650. Обновление примечательно по двум причинам: оно переводит эти платы на базовую версию AMD AGESA ComboAM5 PI pre-1.3.0.0 и представляет новый режим управления памятью под названием Bank Refresh Mode, предназначенный для пользователей, которые настраивают поведение DDR5 за пределами стандартных параметров EXPO, пишет Guru3D. Прошивки были опубликованы оверклокером SAFEDISK на форумах www.overclock.net и появляются на сайте ASUS.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero BTF. Источник изображения: ASUS

AGESA — это код инициализации платформы AMD, лежащий в основе процесса загрузки систем AM5, обучения памяти и применения правил по умолчанию для работы процессора и DDR5. Это делает изменения в AGESA особенно важными для AM5, где обучение памяти, совместимость с различными микросхемами DDR5 и стабильность при более высоких скоростях передачи данных являются частыми проблемами. Как обычно, ASUS сначала внедряет эти изменения через бета-версии BIOS, проверяя новое поведение обучения и правила синхронизации памяти на широком спектре процессоров и конфигураций DIMM, прежде чем включить их в основную версию.

Второе изменение — настройка Bank Refresh Mode, связанная с разгоном памяти. Хотя ASUS не позиционирует её как переключатель для повышения производительности «в один клик», это рычаг, который может влиять на параметр Refresh Policy, что, в свою очередь, может повлиять на задержку, стабильность и общее поведение памяти под нагрузкой.

В собственных заметках ASUS говорится, что режим mixed mode теперь стал частью настроек по умолчанию по сравнению с более ранними версиями прошивки, в которых использовался normal mode. Режим можно выбрать самостоятельно.

ASUS не советует пользователям загружать старые файлы конфигурации CMO после обновления до новых бета-версий AGESA pre-1.3.0.0, поскольку параметры, связанные с памятью, могут быть переименованы, а значения по умолчанию и скрытые правила автонастройки могут измениться.

Как всегда в случае с бета-версиями прошивки, это обновление предназначено для энтузиастов и тестировщиков, которые понимают риски и имеют план отката. Обычным пользователь следует дождаться стабильного релиза.