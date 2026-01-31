Модель снабжена устаревшей версией коннектора

Владельцы видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 и RTX 50 часто делятся случаями расплавления 16-контактных разъёмов питания, а пользователь Jessick запечатлела момент возгорания своего видеоадаптера GeForce RTX 4090 на видео, пишет издание VideoCardz.

На видео, опубликованном Jessick в социальных сетях, можно увидеть, как от разъёма питания GeForce RTX 4090 идёт дым, а кабель постепенно оплавляется под воздействием высокой температуры. Как отмечается, в таких случаях следует немедленно отключать питание ПК, а не наблюдать за процессом.

Источник фото: VideoCardz/X/Jessick

Журналисты издания определили, что видеокарта, представленная на видео — это MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio, судя по всему, подключённая к блоку питания при помощи адаптера. Данная модель использует старую версию 16-контактного разъёма, 12VHPWR, которая принесла немало проблем с оплавлением и возгоранием для владельцев видеокарт, а Nvidia установила, что к чрезмерному нагреву может приводить неплотное подключение коннектора. Впрочем, немало сообщений с аналогичными проблемами от владельцев видеокарт серии GeForce RTX 50 говорит о том, что с новым разъёмом 12V-2×6, который пришёл на замену 12VHPWR, тоже не всё так гладко.