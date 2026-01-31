Не должно возникнуть проблем с размещением в существующем корпусе AM5.

По слухам, в будущих процессорах AMD кристалл CCD (Core Complex Die) объединит 12 ядер Zen 6, 48 МБ кэш-памяти 3-го уровня и прочие необходимые компоненты на площади 76 кв. мм. Кристалл будет немного больше CCD с ядрами Zen 5 и Zen 4, площадь которых примерно равна 71-72 кв. мм. Это не должно помешать размещению новых CCD в корпусе AM5 для текущей платформы. Об этом пишет ресурс VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Если верить слухам, несмотря на 50-процентное увеличение количества ядер и кэш-памяти, площадь нового кристалла увеличилась только на 7%. Ключевую роль в этом сыграл новый техпроцесс TSMC N2. Относительно небольшие изменения в размерах авторы VideoCardz считают хорошей новостью в отношении стоимости производства и доли выхода годной продукции.

Компания AMD впервые за долгое время увеличивает количество ядер на один кристалл CCD. Как ожидается, это окажет значительное влияние на всю будущую линейку процессоров. Очевидно, максимальное количество ядер в линейке увеличится до 24, и это как минимум, поскольку ранее озвучивались предположения о комбинации в настольном сегменте CCD с классической и плотной версией архитектуры Zen 6. Например, сегодня AMD использует 8- и 16-ядерные кристаллы CCD с ядрами Zen 5 и Zen 5c, что в теории позволяет создать 24-ядерный процессор для настольного сегмента. В зависимости от подхода, ассортимент процессоров в будущей линейке AMD может значительно расшириться.

Процессоры с ядрами Zen 6 ожидают в 2026 и 2027 году. Официальной информации о них мало. Настольное семейство может называться Olympic Ridge, семейство для ноутбуков и мини-ПК — Medusa. Последнее подтверждено официально, процессоры Medusa запланированы на 2027 год.