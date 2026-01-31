Анонс новинки ожидается 25 февраля

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своей новой линейки смартфонов Galaxy S26, в том числе флагманской модели Galaxy S26 Ultra, информацией о характеристиках которой совместно со свежими рендерами делится издание Android Headlines.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит плоский 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED, обрамлённый тонкими рамками и снабжённый круглым вырезом для 12-Мп селфи-камеры в верхней части, с разрешением QHD+. Новинка будет основана на высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

На задней панели устройства располагается чуть выступающий модуль камеры. Набор камер включает в себя 200-Мп основную камеру, 10-Мп телеобъектив, 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп перископический телеобъектив. Также имеется светодиодная вспышка. Питанием смартфон обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Размеры устройства составят 163,6x78,1x7,9 мм при весе 214 г. Новинка будет поставляться с предустановленной One UI 8.5 на основе Android 16. В комплект поставки будет входить стилус S Pen. На опубликованных рендерах смартфон представлен в чёрном (Black) и фиолетовом (Cobalt Violet) цветовых оформлениях, но будут предлагаться и другие версии, о которых стало известно чуть ранее.

Источник фото: Android Headlines

Ранее сообщалось, что Samsung представит свою новую серию Galaxy S26 уже 25 февраля, а в продажу новинки поступят в марте.