Апдейт добавляет пользователям проблем

Совсем недавно компания Microsoft выпустила патч KB5074105 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2, исправляющий ряд ошибок, но приносящий новые, на что жалуется ряд пользователей, пишет издание Neowin.

Согласно сообщению пользователя Mark S, после установки апдейта KB5074105 его ноутбук Acer начал испытывать проблемы в процессе работы со встроенной камерой, что выражается в сообщениях о сбоях и мигании. Отмечается, что после удаления обновления работоспособность камеры была восстановлена.

По словам percesus, обновление KB5074105 стало причиной исчезновения часов и виджетов на Экране блокировки Windows — они появляются всего на пару секунд, а потом исчезают. Ещё один пользователь под ником Davikar отметил, что после установки патча наблюдаются проблемы с продолжительностью запуска Панели Задач в процессе загрузки системы. Обновление KB5074105 является необязательным, поэтому в случае отсутствия проблем пользователь может его пропустить, чтобы не столкнуться с возможными неполадками после его установки.