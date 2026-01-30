Исправления багов в играх отсутствуют

Компания NVIDIA выпустила драйвер GeForce Security Update 582.28 для старых видеокарт GeForce с графическими процессорами на базе архитектур Maxwell, Pascal и Volta. Для этих графических процессоров больше не выпускаются драйверы Game Ready, поэтому данный релиз посвящён исправлениям для повышения безопасности, которые описываются в бюллетене безопасности NVIDIA от января 2026 года. Обновления для видеокарт Maxwell, Pascal и Volta выпускают в рамках серии драйверов под номером 580.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)

Известные проблемы в играх и общие проблемы исправлены не были. Этот драйвер позиционируется как обновление безопасности, а не как релиз с исправлениями ошибок. Возможно, проблемы будут решены в более поздних выпусках. В частности, в Counter-Strike 2 текст может отображаться слегка искажённым, если разрешение в игре ниже собственного разрешения дисплея, а в игре Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых системных конфигурациях может наблюдаться мерцание света.