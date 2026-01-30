Российские машины могут стать хорошим подспорьем для иранской армии

Изображения из Ирана подтвердили поставку первого [вероятно, первых, прим.] ударного вертолёта Ми-28НЭ "Ночной охотник". Это первая поставка Россией одного из самых боеспособных вертолётов своему южному соседу. На данный факт обратили внимание эксперты популярного на Западе военно-аналитического ресурса Military Watch Magazine (MWM).

Как сообщает издание, Ми-28НЭ был запечатлён в расцветке Вооружённых сил Ирана, хотя всё же остаются вопросы, был ли он закуплен для армии или Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным MWM, ещё в ноябре 2023 года заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Мехди Фарахи подтвердил планы Тегерана по принятию на вооружение ударных вертолётов Ми-28НЭ и истребителей Су-35СЭ. Ожидается, что первые истребители прибудут в страну до четвёртого квартала текущего года. Что касается вертолётов, согласно сообщениям, в Иран уже доставлено три Ми-28НЭ, хотя точное количество заказанных машин остаётся неизвестным.

Как пишет издание, принятие на вооружение вертолёта Ми-28НЭ станет революционным улучшением вертолётного парка Ирана, который, несмотря на свои внушительные размеры, состоит из устаревших машин времен войны во Вьетнаме, поставленных Соединёнными Штатами ещё в 1970-х годах. Ми-28Н является одним из немногих в мире новейших ударных вертолётов. Он был разработан как прямой приемник Ми-24.

MWM подчёркивает, что в то время, когда Штаты инвестировали в модернизацию своей винтокрылой машины, Россия вложила значительные средства в разработку как Ми-28, так и Ка-52, которые являются совершенно новыми разработками, тем самым обеспечив себе явные преимущества перед зарубежными конкурентами. Новейший вариант "Ночного охотника" – Ми-28НМ, прошёл боевые испытания в 2016 году в ходе кампании в Сирии. Считается, что именного его высокие характеристики на данном театре, повлияли на решение МО РФ заключить дополнительные контракты на поставку ещё 98 таких вертолётов к 2027 году.

Среди улучшений - двигатель ВК-2500П, увеличенная скорость, новые датчики кругового обзора, модернизированная система управления огнём и расширенные возможности ведения воздушного боя. Вертолёт Ми-28НМ может нести до 16 противотанковых управляемых ракет или 80 неуправляемых ракет калибра 80 миллиметров. Кроме того, он обладает выдающимися лётными характеристиками, в том числе способностью летать "хвостом вперёд".

Возможности Ми-28 были испытаны в ходе конфликта высокой интенсивности на Украине, а иранские силы получили опыт взаимодействия с машинами данного типа ещё в Сирии. MWM также отмечает, что в середине 2010-х годов иранские силы тесно сотрудничали с армией Ирака, которая имеет на вооружении вертолёты Ми-28. Эксперты издания считают, поскольку в настоящее время Иран столкнулся с неблагоприятной ситуацией в сфере безопасности, вертолёты Ми-28НЭ могут стать хорошей поддержкой для иранских подразделений.