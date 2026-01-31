Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
«Ведомости»: Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагать налогом
Издание «Ведомости» сообщает, что налоговые органы начали доначислять налоги продавцам на маркетплейсах за бонусные баллы

По данным «Ведомостей», в налоговых декларациях продавцов на маркетплейсах появилась новая спорная строка. Налоговики начали включать в налогооблагаемый доход так называемые бонусные баллы, которые селлеры получают от площадок за участие в акциях. Требование платить налог с этих виртуальных баллов, которые продавцы фактически не получали на руки, и стало причиной доначислений и судебных разбирательств.

© РИА Новости

Может быть интересно

Суть проблемы в механике работы бонусов. Когда продавец участвует в программе скидок маркетплейса (например, Ozon), за каждый рубль скидки ему начисляют один балл. Эти баллы не приходят на расчетный счет, а автоматически списываются в счет оплаты комиссий, логистики и других услуг площадки. Фактически, продавец не получает эти деньги, а сокращает свои расходы на услуги маркетплейса.

Однако, по информации издания, налоговые инспекции по итогам минувшего года начали считать эти баллы доходом. Их позиция такова: баллы в рублевом эквиваленте покрывают разницу от скидки и подлежат перечислению продавцу для оплаты услуг, а значит, увеличивают его налогооблагаемую базу. В одном из случаев, расхождение с данными продавца составило 2,5 млн рублей, а доначисление — 150 тысяч.

Союз электронной торговли (СЭТ) и ряд налоговых консультантов указывают на отсутствие единой методики учета таких операций и считают подход налоговиков спорным. Они апеллируют к Налоговому кодексу: доходом считается экономическая выгода в денежной форме, а при упрощенной системе (УСН) — фактическое поступление денег. Баллы, по их мнению, этим критериям не соответствуют.

Представитель Ozon в ответе «Ведомостям» заявил, что вопросы расчета налоговой базы находятся в компетенции ФНС, а площадка предоставляет продавцам отчеты для самостоятельного обращения в инспекцию. Продавцы, получившие доначисления, уже оспаривают их в вышестоящих налоговых органах и судах, указывая, что никогда не распоряжались этими средствами как деньгами.

#ozon #маркетплейс #налог #фнс #ведомости #бонусные баллы #селлер
Источник: vedomosti.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
3
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
+
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
Командующий стратегической авиацией США раскрыл детали о бомбардировщике B-21 Raider
+
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
+
Учёные обнаружили переписывающий историю болезни древнейший штамм сифилиса возрастом 5500 лет
+
Эксперты протестировали Ryzen 7 9850X3D с DDR5-6000 и DDR5-4800 в ряде игр
+
Облачный игровой сервис GeForce Now заработал на Linux — пока поддерживается Ubuntu 24.02 и SteamOS
+
Швеция ведёт переговоры с Францией и Британией о расширении их ядерных гарантий
1
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Эван Бласс показал новые изображения смартфонов серии Samsung Galaxy S26
+
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
3
В России создадут новое серийное производство кремниевых кристаллов и пластин для микроэлектроники
+

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
14
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
72
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
8

Сейчас обсуждают

Imeron
09:48
Ультразвуковой увлажнитель носков. Хайтек который мы заслужили.
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Pulsar Qwazarov
09:27
Значит так надо.умник..думаешь ты умнее разработчиков
Carscoops: Genesis создал футуристический концепт минивэна и водородный кроссовер
lighteon
09:11
Еще нужна Смута и Земский собор к Таркову) Яркий пример как "хорошо" умеют в РФ игры делать, вернее не умеют... Ибо слова оптимизация в этих тайтлах какое-то заморское, чтоли. Тарков сплошной однопото...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
serascer
09:05
На счет ВПН. А кто вам сказал, что это государство виновато, что эти сервисы перестают работать? Приведу простой пример: есть сайт бренда Asus. И с недавнего времени, там нет возможности перехода в др...
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
serascer
09:01
ну в моем окружении много кто его поставил, не обязательно пользуются, но поставили. И я вот лично отзывы не оставляю, не интересно мне )) Так что не показатель это популярности. Но с другой стороны м...
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
Vlad Cladco
08:46
Конские цены на игры - главная проблема
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
corsi
08:20
Консоли фактически ничем не отличаются от ПК - да, там заказной APU, тоже самое в принципе и на ПК можно поставить. Единственный момент - консоли слишком слабые, тут уж никак в них аналог 9700 XT не з...
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
swr5
08:12
Весь т.н. служебный трафик в windows шифруется, телеметрия и т.п., а то что он есть, это факт.
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
Iezon Din'alt
07:59
а как насчет восстановленного экземпляра процессора? ))
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
~Valera~
07:40
Один бедный грузин, живущий вдали от родины, купил на последние деньги 10 грецких орехов. Принес домой, стал колоть. Первый - пустой, второй - гнилой, ..., восьмой, девятый - все негодные. Сидит грузи...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter