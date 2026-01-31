Издание «Ведомости» сообщает, что налоговые органы начали доначислять налоги продавцам на маркетплейсах за бонусные баллы

По данным «Ведомостей», в налоговых декларациях продавцов на маркетплейсах появилась новая спорная строка. Налоговики начали включать в налогооблагаемый доход так называемые бонусные баллы, которые селлеры получают от площадок за участие в акциях. Требование платить налог с этих виртуальных баллов, которые продавцы фактически не получали на руки, и стало причиной доначислений и судебных разбирательств.

Суть проблемы в механике работы бонусов. Когда продавец участвует в программе скидок маркетплейса (например, Ozon), за каждый рубль скидки ему начисляют один балл. Эти баллы не приходят на расчетный счет, а автоматически списываются в счет оплаты комиссий, логистики и других услуг площадки. Фактически, продавец не получает эти деньги, а сокращает свои расходы на услуги маркетплейса.

Однако, по информации издания, налоговые инспекции по итогам минувшего года начали считать эти баллы доходом. Их позиция такова: баллы в рублевом эквиваленте покрывают разницу от скидки и подлежат перечислению продавцу для оплаты услуг, а значит, увеличивают его налогооблагаемую базу. В одном из случаев, расхождение с данными продавца составило 2,5 млн рублей, а доначисление — 150 тысяч.

Союз электронной торговли (СЭТ) и ряд налоговых консультантов указывают на отсутствие единой методики учета таких операций и считают подход налоговиков спорным. Они апеллируют к Налоговому кодексу: доходом считается экономическая выгода в денежной форме, а при упрощенной системе (УСН) — фактическое поступление денег. Баллы, по их мнению, этим критериям не соответствуют.

Представитель Ozon в ответе «Ведомостям» заявил, что вопросы расчета налоговой базы находятся в компетенции ФНС, а площадка предоставляет продавцам отчеты для самостоятельного обращения в инспекцию. Продавцы, получившие доначисления, уже оспаривают их в вышестоящих налоговых органах и судах, указывая, что никогда не распоряжались этими средствами как деньгами.