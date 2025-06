Студия Giant Skull, основанная бывшим разработчиком Respawn Entertainment Стигом Асмуссеном, заключила соглашение с Wizards of the Coast. В рамках сотрудничества компания займётся созданием нового одиночного проекта на основе лицензии Dungeons & Dragons. Это станет первым крупным анонсом студии после её создания и будет реализован с использованием Unreal Engine 5. Игра выйдет на ПК и консолях нового поколения.

Ожидается, что акцент будет сделан на динамичный экшен, захватывающие приключения и глубокое повествование. Асмуссен подчеркнул, что команда Giant Skull делает ставку на творчество и стремление к созданию увлекательных историй, где игрок сможет по-настоящему прочувствовать себя героем.

Джон Хайт, президент цифровых игровых продуктов Wizards of the Coast, отметил, что выбор Giant Skull — это часть более широкой стратегии компании под названием Playing to Win. Цель этой стратегии — укрепить позиции D&D в сфере видеоигр и расширять возможности для цифрового взаимодействия с миром франшизы.