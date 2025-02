Компания Saber Interactive анонсировала работу над новой игрой по громкой франшизе Hasbro. Эту информацию подтвердил Крис Кокс, генеральный директор материнской компании Hasbro, который также является бывшим президентом Wizards of the Coast. Кокс выразил свою радость по поводу этого сотрудничества и отметил, что новая игра команды Saber Interactive, известной благодаря успеху Warhammer 40,000 Space Marine 2, будет сочетать захватывающий однопользовательский экшен и потрясающий мультиплеер с использованием технологии Swarm Tech от Saber. Ожидается, что эта новая AAA-игра станет большим хитом и одной из основных интеллектуальных собственностей Hasbro.

Пока официальной информации о том, какая именно франшиза будет использована для разработки игры, нет. Однако есть разные догадки. Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, Dungeons and Dragons и Magic: The Gathering - все эти франшизы Hasbro могут стать кандидатами. Однако Transformers, особенно после недавней отмены игры Transformers: Reactivate, кажутся наиболее вероятным вариантом с учетом опыта разработчика в шутерах. С другой стороны, Dungeons and Dragons уже имеют свои собственные игровые проекты, а Magic: The Gathering, возможно, не особо подходит для Saber Interactive.

Кроме работы над новой игрой Hasbro, Saber Interactive также занята разработкой других проектов, включая Turok: Origins, игру по мотивам Avatar: The Last Airbender, Jurassic Park Survival и ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Важно отметить, что Saber Interactive - это крупная компания с множеством офисов по всему миру и значительным числом сотрудников, поэтому осуществление всех этих проектов не представляет проблем.