Вводная

На календаре декабрь 2025 года. Поддержка Windows 10 официально мертва уже два месяца. Цены на оперативную память пробили потолок. А мой старый надежный ноутбук, который еще вчера качал файлы без вопросов, внезапно превратился в кирпич-параноик. Я потратил вечер, разбираясь, почему Chrome, Kaspersky и Windows Defender устроили тройной сговор против моих файлов. И то, что я накопал, выглядит не как технический сбой, а как спланированная акция по принуждению к апгрейду.

Акт 1. «Это какой-то бред»

Всё началось банально: нужно было скачать .mp4 файл (аниме, ничего криминального) и пару Python-скриптов для работы.Результат: «Ошибка: Обнаружен вирус».

Окей, я тертый калач.

Отключаю Kaspersky. Качаю снова. Ошибка. Лезу в Defender, вырубаю защиту в реальном времени. Ошибка.



Отключаю Safe Browsing в Chrome. Ошибка.

Оказывается, в декабре 2025 года мы столкнулись с феноменом «двойного удара». После того как Microsoft перестала патчить дыры в Win 10, антивирусные вендоры (и Google, и «Лаборатория») включили режим "нулевого доверия".Система считает Windows 10 компрометированной средой по умолчанию.

Касперский блокирует скрипты и загрузки с зеркал (вроде .pw доменов) не потому что там вирус, а потому что поведение сайта (редирект, динамическая ссылка) напоминает эксплойты, которыми ломают старые системы.

Стоит отключить Касперского — просыпается Defender. Стоит вырубить Defender — Chrome блокирует файл своими внутренними списками.

Это не баг. Это новая политика: «Пользователь на старой ОС не имеет права на риск».





Акт 2. Шизофрения Microsoft: «Обновись или умри»

Самое смешное — это поведение самой Windows.Система настойчиво, до истерики, предлагает: «Переходите на Windows 11, это безопасно!».Ты нажимаешь «Ок».И система отвечает: «Ваше железо не поддерживается. Купите новый ПК».

Маркетологи Microsoft загнали себя в логическую ловушку. Они хотят пересадить нас на новую ОС ради своих метрик, но их инженеры поставили жесткий блок по TPM 2.0 и процессорам. В итоге миллионы вполне бодрых ноутбуков (на которых летает Cyberpunk или компилится код) объявлены электронным мусором.

реклама





Акт 3. Налог на ИИ и дефицит памяти

Копнув глубже, понимаешь, что дело не в безопасности. Дело в деньгах.Вы заметили, как взлетела цена на DDR4/DDR5 в конце 2025-го? Это прямое следствие ИИ-бума. Заводы штампуют HBM-память для серверов NVIDIA, создавая искусственный дефицит для нас. Но Microsoft этого мало. Они продвигают концепцию AI PC с NPU-чипами. Схема гениальная в своей наглости:

Купи железо: Вы должны купить дорогой ноут с NPU, чтобы локально обрабатывать нейросетевые задачи (разгружая облака корпораций). Купи подписку: При этом самые вкусные фишки (Copilot Pro) все равно платные!

Получается двойное налогообложение. Мы платим за железо, тратим свое электричество на обработку их алгоритмов, и еще платим абонентскую плату. А старые ноутбуки, которые прекрасно работают с ИИ через облачные API (без всяких NPU), искусственно душат ошибками загрузки и запугиванием.

Что делать? (Техническая часть)

Если вы, как и я, не хотите выбрасывать рабочее железо ради маркетинговых отчетов, выходов три:

Путь самурая (Windows 10 + Registry Hacks): Антивирусы больше не слушаются кнопок «Выкл». Приходится лезть в реестр и PowerShell. Команда Set-ItemProperty ... "ScanWithAntiVirus" -Value 1 в ветке Policies — единственный способ заставить Chrome заткнуться. Плюс жесткие исключения для папок загрузки. Путь пирата (Windows 11 + Rufus): Ставим «одиннадцатую» через Rufus с обходом TPM. Система работает так же, но антивирусы перестают истерить, видя «актуальную» ОС. Путь здравого смысла (Linux): Если ноут нужен для Python-разработки, просмотра фильмов и серфинга — Linux Mint или Pop!_OS. Там нет TPM-истерии, нет искусственных блокировок файлов и нет телеметрии. Мой старый ноут на Линуксе внезапно "помолодел" на 5 лет.

Итог

Проблема с загрузкой файлов в декабре 2025 года — это не сбой. Это показательная порка для тех, кто не хочет бежать в магазин за новым "AI-ноутбуком". Microsoft и вендоры софта создали условия, в которых пользоваться старым железом стало физически больно. Но мы же на Overclockers. Когда нам было легко?