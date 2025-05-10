Сахар – это не просто продукт, а культурное и гастрономическое явление. От натуральной сладости фруктов до агрессивной приторности газировки – он пронизывает почти всё, что мы едим. Продукты с ним кажутся вкуснее, заряжают нас дополнительной энергией, но последствия такого наслаждения оказываются куда опаснее, чем можно себе представить.

Никакой питательной пользы сахар не несёт, генерируя дополнительные калории, за которые расплачиваются миллионы людей по всему миру. Это не только диабет, но и ожирение, сердечно-сосудистые болезни, не говоря уже о разрушении зубной эмали и других проблемах со здоровьем.

Неудивительно, что врачи и диетологи уже давно бьют тревогу, призывая снизить потребление сахара. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не превышать 10% суточной нормы калорий из добавленного сахара. А British Medical Journal и вовсе предлагает не более 25 грамм в день для женщин и 38 грамм для мужчин.

Реализовать подобные инициативы практически невозможно, поскольку на пути стоят не только культурные, но и экономические факторы. Люди во многих странах знают об опасностях чрезмерного употребления сахара, поэтому пытаются найти альтернативы. В какой-то момент казалось, что человечество решило сложный ребус, ведь заменители сахара появились достаточно давно. Они делают продукты вкусными без последствий, имеют ноль калорий и рекламируются как полностью безвредные для человека. По крайней мере, так казалось какое-то время.

Одним из самых известных и одновременно спорных среди заменителей сахара стал аспартам. Это искусственный подсластитель, синтезированный ещё в 1965 году. Он почти в 200 раз слаще обычного сахара, но практически не содержит калорий. Удобно? Безусловно. В настоящее время аспартам входит в состав более 6000 пищевых продуктов и около 600 видов лекарств. Это обычная жевательная резинка, йогурты и даже диетические напитки для страдающих различными болезнями людей, включая средства для будущих мам.

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Массовое использование этой добавки началось в 1980-х как средство против эпидемии ожирения и в помощь людям с диабетом. Аспартам действительно не вызывает скачков глюкозы в крови, не добавляет лишних калорий и даёт сладость в минимальной дозировке. Несколько десятилетий он занимал почётное место идеального заменителя сахара, но в какой-то момент стало очевидно, что с аспартамом не всё так просто. На фоне роста количества людей с метаболическими расстройствами и хроническими заболеваниями всё больше учёных задаются вопросом: а не прячется ли за привлекательной сладостью нечто более тревожное?

Исследования, проведённые в последние десятилетия, дали повод для беспокойства. Аспартам может вызывать побочные эффекты, включая головные боли, перепады настроения, головокружение. Особенно остро он опасен для людей с фенилкетонурией (редкое генетическое нарушение, при котором организм не может перерабатывать фенилаланин). В таких случаях возможны тяжёлые поражения мозга, поэтому пациентам с этим диагнозом аспартам категорически противопоказан.

Но и для остальных не всё так однозначно. В 2023 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) отнесло аспартам к категории «возможно канцерогенных веществ». Пока это не запрет, а предостережение: доказательства неполные, но тревожные сигналы есть. В некоторых исследованиях наблюдалась связь между потреблением аспартама и развитием определённых видов рака, однако научное сообщество пока не пришло к единому мнению. А вот тот факт, что аспартам может негативно влиять на микрофлору кишечника, научно доказан.

Наш кишечный микробиом влияет на иммунитет, настроение, обмен веществ. Сбои в его работе могут привести к системным воспалениям и ухудшению общего состояния. Некоторые исследования указывают, что искусственные подсластители могут изменять микробиом так, что это повышает риск ожирения и метаболического синдрома. Проще говоря, попытки заменить сахар несут крайне опасные последствия, которые могут привести к ещё более серьёзным проблемам со здоровьем. Добавим сюда и психологический фактор: нулевая калорийность подсластителей обманывает мозг, но не снижает тягу к сладкому. В результате организм требует ещё, а значит, мы будем потреблять больше пищи, в которой, кроме аспартама, содержится много жиров. В таком случае набор веса пойдёт ещё быстрее, чем если бы человек употреблял обычный сахар.

Существуют риски и для беременных. Научные исследования указывают на то, что аспартам оказывает негативное влияние на структуру плаценты и развитие плода. Официальных запретов пока нет, но предосторожность точно не будет лишней.

Таким образом, аспартам – это точно не магическая палочка, а инструмент с двойным лезвием. Да, он может быть полезен в отдельных случаях и в ограниченных дозах, но превращать его в постоянную замену сахара крайне не рекомендуется. Особенно если он входит в рацион регулярно, не говоря уже о том, что считать его безопасным невозможно.

ВОЗ в последние годы всё чаще настаивает на том, что искусственные подсластители не должны быть инструментом для борьбы с лишним весом. Лучше формировать новые пищевые привычки, снижать общее потребление сладкого и учиться различать настоящую потребность организма от ложной тяги к сахару.