Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В июле США объявят дефолт, если Конгресс не повысит лимит госдолга

"Он подкрался незаметно" - что именно кто погубит экономику Соединенных Штатов Америки
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Руководитель Бюджетного управления Конгресса США заявил, что государственный долг Соединенных Штатов превысит объем экономики уже к 2033 год

реклама

Правительство США рискует объявить беспрецедентный дефолт уже в июле, если потолок долга не будет повышен, предупредило Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office, CBO) на фоне растущей словесной войны между Белым домом и республиканцами в Конгрессе по поводу отмены лимита заимствований.  Al Mayadeen English Television Channel, Image: photovideostock / Getty Images via The Conversation.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) заявило, что Казначейство США может исчерпать свои средства к июлю, что приведет к дефолту по американским долговым обязательствам, в случае если Конгресс не поднимет текущий потолок, установленного в размере 31,4 триллиона долларов.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Глава CBO Филипп Свагель предупредил в среду, что если налоговые поступления IRS окажутся ниже прогнозируемых, то "чрезвычайные меры могут быть исчерпаны раньше, и средства у Казначейства могут закончиться еще до июля". Отчет о налоговых поступлениях IRS должна получить в апреле.

Статья по теме: Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times.

Согласно прогнозам бюджетного управления, ежегодный дефицит федерального бюджета в течение следующих 10 лет достигнет 18,8 трлн долларов. Хотя по предыдущим оценкам, опубликованным в мае прошлого года, этот показатель должен был быть на 20% ниже - 15,7 трлн долларов.

реклама

Короче говоря, объем производства экономики США будет равен государственному долгу к 2024 году, а к 2033 году ожидается рост [государственного долга] до 118% от объема ВВП.

Министр финансов США Джанет Л. Йеллен в январе прошлого года объявила - при достижении лимита задолженности - будут приняты "чрезвычайные меры" для предотвращения дефолта по долгу. При этом казначейство временно приостановит выплаты, которые не являются срочными, и направит деньги на более неотложные нужды, то есть на оказание услуг, необходимые для поддержания работы правительства.

США находятся на пути к увеличению своего госдолга почти на 19 триллионов долларов в течение ближайших десяти лет. Это на 3 триллиона долларов больше, чем прогнозировалось ранее, в результате увеличения расходов на выплату процентов, медицинское обслуживание ветеранов, пенсионные выплаты и содержание армии. Об этом сообщило в среду Бюджетное управление Конгресса. Al Mayadeen English Television Channel, Image: photovideostock / Getty Images via The Conversation.

Если президент США Джо Байден не санкционирует новый потолок госдолга, который должен быть предварительно одобрен Конгрессом до истощения средств, "правительству придется отложить платежи по некоторым видам деятельности или допустить дефолт по своим долговым обязательствам, или и то, и другое", - добавил Свагель. Он также отметил, что в мае следующего года агентство представит новую оценку, которая будет включать налоговые поступления 2022 года.

реклама

В 2011 году затянувшаяся дискуссия в Конгрессе по поводу повышения лимита госдолга спровоцировала финансовый кризис, в результате которого Соединенные Штаты потеряли свой высший кредитный статус "трипл-А" от одного из крупнейших рейтинговых агентств: Standard & Poors.

Статья по теме: Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США.

В феврале 2022 года государственный долг США достиг рекордно высокого уровня - более 30 триллионов долларов. За время пандемии он увеличился примерно на 7 трлн долларов. По оценкам финансовых экспертов, триллионы долларов, потраченные на борьбу с пандемией, привели к тому, что новый максимум будет достигнут на много лет раньше, чем прогнозировало правительство страны.

По данным CBO, 20-процентный скачок в прогнозе федерального дефицита на следующее десятилетие связан с несколькими факторами, включая расходы на законодательные инициативы, принятые Конгрессом в прошлом году, растущие расходы на Medicare, Social Security и будущие выплаты процентов по растущему государственному долгу, а также пособия пенсионерам и ветеранам

Налоговые поступления, по данным бюджетного управления, не смогут покрыть растущие расходы, а некоторые налоги, как ожидается, снизятся, например, пошлины на бензин, поскольку все большее число граждан переходит на пользование электрическим транспортом.

реклама

The CBO, an impartial government agency that analyzes fiscal policy for Congress, predicted Wednesday that if the debt ceiling, the legal limit on government borrowing, does not change, "the government's ability to borrow using extraordinary measures will be exhausted between July and September 2023." U.S. President Joe Biden delivered a speech in Maryland on Wednesday, accusing Republicans of putting forward proposals that would add $3 trillion to the national debt over the next decade. Al Mayadeen English Television Channel  Reuters

Ожидается, что разрыв между расходами правительства и налоговыми поступлениями достигнет 1,4 триллиона долларов, а в течение следующего десятилетия ежегодный дефицит составит в среднем 2 триллиона долларов на фоне возврата налогов.

Между тем, по прогнозу агентства, объем налоговых поступлений не будет поспевать за ростом этих расходов, а некоторые налоговые поступления, как ожидается, упадут, например, поступления от налогов на бензин, поскольку все больше американцев будут ездить на электромобилях.

Читайте также: Страны BRICS намерены разработать новую международную систему платежей и полностью избавиться от доллара.

Несмотря на неоднократные заверения представителей обеих партий в том, что США не объявят дефолт и что соглашение будет достигнуто до истечения срока, пока неизвестно, как этот законопроект пройдет через Капитолийский холм, где доминируют республиканцы, а Сенат контролируется демократами.

Вопрос о том, как будет выглядеть этот законодательный акт, также вызывает массу вопросов, поскольку многие республиканцы на Капитолийском холме считают, что Конгресс должен принять крайние меры по сокращению федеральных расходов, прежде чем голосовать за повышение лимита задолженности.

По мнению республиканцев, потолок долга и ежегодные федеральные расходы неразрывно связаны между собой точно так же, как долги домохозяйств являются следствием их расходов.

Однако демократы утверждают, что большая часть федеральных расходов используется для финансирования необходимых затрат, в частности, выплат по социальному обеспечению или процентов по государственному долгу, и что государственные расходы нельзя сократить, также как и бюджет семьи.

Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Portal Profinance, Journal Antalya Memurlar.

1. (https://english.almayadeen.net/news/economics/us-risks-default-by-july-unless-debt-limit-is-raised)
2. (https://www.profinance.ru/news/2023/02/16/c86i-ssha-mogut-obyavit-defolt-uzhe-v-iyule-predupredilo-byudzhetnoe-upravlenie-kongr.html)
3. (ttps://antalyamemurlar.com/rusca-haber/сша-на-пути-к-увеличению-нового-долга-н/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша дефолт госдолг сша госдолг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
5
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
9
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
8
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
2
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
8
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
2
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
7
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+
США в очередной раз отказали Украине в поставках дальнобойных ракет ATACMS
+
Realme GT Neo 5 с зарядкой мощностью 240 Вт поступил в продажу
2
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
1
В Украине петиция по переименованию России набрала 25 тысяч подписей и будет рассмотрена Зеленским
14

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
57
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
34
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
23
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
46
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Начало
34
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора
38

Сейчас обсуждают

ИстинаГдетоРядом
00:57
а вот и адвокатура из АУЕ пожаловала, только начинать надо было с "вечер в хату"
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
RedStone
00:57
статистика стима это подтверждает
О GeForce GTX 760 в 2023 году
Дмитрий Васильев
00:53
Офигенная новая игра, наконец. Купить можно тут: https://kupisteam.ru/product/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-s-t-a-l-k-e-r-2-heart-of-chornobyl/
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
REY_B_
00:45
Всё далеко не так просто. И последствия будут далеко не такие однозначные. Истинным, т.е. который невозможно сфальсифицировать, показателем состояния экономики является потребление электричества. По ...
В МИД РФ допустили возможность разрыва отношений с США
swr5
00:41
TechSpot выпустил обзор производительности 53 карт в Hogwarts Legacy. Вывод неутешительный для Nvidia, фактически провал зеленых, только в 4K 4090 кое-как чуть-чуть обходит 7900 XTX. Даже трассировка ...
Чуть разогнанная мобильная GeForce RTX 4090 опередила десктопную RTX 3090 Ti в тесте 3DMark Time Spy
Yilec
00:40
Клоун стал похоронщиком окраины. Так тому и быть.
Зеленский заявил о неготовности к сдаче территорий Украины в обмен на мир
swr5
00:40
TechSpot выпустил обзор производительности 53 карт в Hogwarts Legacy. Вывод неутешительный для Nvidia, фактически провал зеленых, только в 4K 4090 кое-как чуть-чуть обходит 7900 XTX. Даже трассировка ...
Правильно настроенная мобильная RTX 4090 смогла обогнать настольную RTX 3090 Ti
Art Art
00:36
как видишь заработок у него не совсем удачный, только виртуальное *че попало* может рекламировать, а себе не позволяет такого.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Art Art
00:35
как же так, и даже 100500 фаз питания нет?
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Art Art
00:32
Автор гонял бублик все эти годы, как печально
О GeForce GTX 760 в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем