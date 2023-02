За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Руководитель Бюджетного управления Конгресса США заявил, что государственный долг Соединенных Штатов превысит объем экономики уже к 2033 год

Правительство США рискует объявить беспрецедентный дефолт уже в июле, если потолок долга не будет повышен, предупредило Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office, CBO) на фоне растущей словесной войны между Белым домом и республиканцами в Конгрессе по поводу отмены лимита заимствований. Al Mayadeen English Television Channel, Image: photovideostock / Getty Images via The Conversation.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) заявило, что Казначейство США может исчерпать свои средства к июлю, что приведет к дефолту по американским долговым обязательствам, в случае если Конгресс не поднимет текущий потолок, установленного в размере 31,4 триллиона долларов.

Глава CBO Филипп Свагель предупредил в среду, что если налоговые поступления IRS окажутся ниже прогнозируемых, то "чрезвычайные меры могут быть исчерпаны раньше, и средства у Казначейства могут закончиться еще до июля". Отчет о налоговых поступлениях IRS должна получить в апреле.

Согласно прогнозам бюджетного управления, ежегодный дефицит федерального бюджета в течение следующих 10 лет достигнет 18,8 трлн долларов. Хотя по предыдущим оценкам, опубликованным в мае прошлого года, этот показатель должен был быть на 20% ниже - 15,7 трлн долларов.

Короче говоря, объем производства экономики США будет равен государственному долгу к 2024 году, а к 2033 году ожидается рост [государственного долга] до 118% от объема ВВП.

Министр финансов США Джанет Л. Йеллен в январе прошлого года объявила - при достижении лимита задолженности - будут приняты "чрезвычайные меры" для предотвращения дефолта по долгу. При этом казначейство временно приостановит выплаты, которые не являются срочными, и направит деньги на более неотложные нужды, то есть на оказание услуг, необходимые для поддержания работы правительства.

США находятся на пути к увеличению своего госдолга почти на 19 триллионов долларов в течение ближайших десяти лет. Это на 3 триллиона долларов больше, чем прогнозировалось ранее, в результате увеличения расходов на выплату процентов, медицинское обслуживание ветеранов, пенсионные выплаты и содержание армии. Об этом сообщило в среду Бюджетное управление Конгресса. Al Mayadeen English Television Channel, Image: photovideostock / Getty Images via The Conversation.

Если президент США Джо Байден не санкционирует новый потолок госдолга, который должен быть предварительно одобрен Конгрессом до истощения средств, "правительству придется отложить платежи по некоторым видам деятельности или допустить дефолт по своим долговым обязательствам, или и то, и другое", - добавил Свагель. Он также отметил, что в мае следующего года агентство представит новую оценку, которая будет включать налоговые поступления 2022 года.

В 2011 году затянувшаяся дискуссия в Конгрессе по поводу повышения лимита госдолга спровоцировала финансовый кризис, в результате которого Соединенные Штаты потеряли свой высший кредитный статус "трипл-А" от одного из крупнейших рейтинговых агентств: Standard & Poors.

В феврале 2022 года государственный долг США достиг рекордно высокого уровня - более 30 триллионов долларов. За время пандемии он увеличился примерно на 7 трлн долларов. По оценкам финансовых экспертов, триллионы долларов, потраченные на борьбу с пандемией, привели к тому, что новый максимум будет достигнут на много лет раньше, чем прогнозировало правительство страны.

По данным CBO, 20-процентный скачок в прогнозе федерального дефицита на следующее десятилетие связан с несколькими факторами, включая расходы на законодательные инициативы, принятые Конгрессом в прошлом году, растущие расходы на Medicare, Social Security и будущие выплаты процентов по растущему государственному долгу, а также пособия пенсионерам и ветеранам

Налоговые поступления, по данным бюджетного управления, не смогут покрыть растущие расходы, а некоторые налоги, как ожидается, снизятся, например, пошлины на бензин, поскольку все большее число граждан переходит на пользование электрическим транспортом.

Ожидается, что разрыв между расходами правительства и налоговыми поступлениями достигнет 1,4 триллиона долларов, а в течение следующего десятилетия ежегодный дефицит составит в среднем 2 триллиона долларов на фоне возврата налогов.

Между тем, по прогнозу агентства, объем налоговых поступлений не будет поспевать за ростом этих расходов, а некоторые налоговые поступления, как ожидается, упадут, например, поступления от налогов на бензин, поскольку все больше американцев будут ездить на электромобилях.

Несмотря на неоднократные заверения представителей обеих партий в том, что США не объявят дефолт и что соглашение будет достигнуто до истечения срока, пока неизвестно, как этот законопроект пройдет через Капитолийский холм, где доминируют республиканцы, а Сенат контролируется демократами.

Вопрос о том, как будет выглядеть этот законодательный акт, также вызывает массу вопросов, поскольку многие республиканцы на Капитолийском холме считают, что Конгресс должен принять крайние меры по сокращению федеральных расходов, прежде чем голосовать за повышение лимита задолженности.

По мнению республиканцев, потолок долга и ежегодные федеральные расходы неразрывно связаны между собой точно так же, как долги домохозяйств являются следствием их расходов.

Однако демократы утверждают, что большая часть федеральных расходов используется для финансирования необходимых затрат, в частности, выплат по социальному обеспечению или процентов по государственному долгу, и что государственные расходы нельзя сократить, также как и бюджет семьи.

