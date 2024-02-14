Как долго человечество воюет само с собой
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Русский критик, публицист и философ В.Г. Белинский однажды сказал: "Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее". Но сможем ли мы когда-нибудь узнать историю происхождения человека настолько глубоко, чтобы понять, почему люди совершают масштабные и чудовищные по своей жестокости акты насилия против других представителей своего же вида?
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В прошлом месяце Женевская академия отслеживала не менее 110 вооруженных конфликтов по всему миру. Хотя не все из них попали в центральные средства массовой информации, каждый из них одинаково ужасен с точки зрения физического насилия и ментальной жестокости, проявляемой нами по отношению друг к другу.
Шимпанзе, наши ближайшие биологические сородичи, как известно, часто устраивают жестокие внутривидовые стычки, как правило, для сохранения приоритетного доступа к ресурсам в случае нарушения территориальных границ. И только человек столь активно вовлечен в крупномасштабные военные действия.
Согласуются ли массовые акты внутри- или межпопуляционного насилия с дарвиновскими заповедями естественного отбора, или же это наша реакция на стресс, обусловленный существованием в столь больших популяциях? Обращение к прошлому может помочь нам найти ответы на эти и другие вопросы.
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Свидетельства, сохранившиеся в археологической летописи, могут рассказать нам о том, когда и при каких условиях в прошлом возникли предпосылки к агрессивным действиям. Научное осмысление позволяет преобразовать эту информацию в жизнеспособные гипотезы, которые мы можем использовать для понимания себя в современном мире.
По мере того, как археологи продолжают находить все больше новых ископаемых свидетельств, мы все больше узнаем об истории человечества как о сложном взаимодействии различных представителей рода Homo, живших в течение десятков тысяч лет, прежде чем появился наш вид - и в конечном итоге стал доминировать на планете - Homo sapiens.
Ученые насчитывают более десятка (ныне вымерших) видов Homo, которые процветали на протяжении тысячелетий, иногда проживая в одних и тех же ландшафтах, а иногда даже скрещиваясь друг с другом. Миллионы лет гибридизации записаны в геномах современных человеческих популяций.
Хотя мы почти ничего не знаем о том, какими могли быть подобные палео-контакты, научно-технический прогресс помог археологам собрать воедино мозаику межвидовых отношений между людьми, существовавших давным-давно и способствовавших тому, что мы стали такими, какие мы есть на самом деле. Несмотря на эти достижения, описание окаменелостей по-прежнему очень фрагментарно, особенно в отношении более древних этапов эволюции человека.
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Сначала разберемся с Homo habilis (Человек умелый), получившем такое название потому, что именно его появление около 2,8 миллиона лет назад в Восточной Африке ознаменовалось значительным ростом изготовления каменных орудий. Доказательства зарождения этого трансформационного события, запустившего спиралевидную эволюцию технологического мастерства человека, относительно немногочисленны.
Однако с этого времени такие древние (олдованские) орудия труда становятся все более распространенными, сначала в Африке, а затем, примерно 1,8 миллиона лет назад, в пределах Евразии. На протяжении этого периода различные виды гоминид перенимали и совершенствовали навыки изготовления каменных орудий, социализируя этот вид поведения, обучая ему своих молодых сородичей и превращая его в передовую стратегию выживания.
О положительных результатах этого важного шага в нашей эволюционной истории можно судить по увеличению числа археологических памятников и их географическому распространению. Постепенно археологи стали находить все больше артефактов, свидетельствующих о прогрессивных демографических тенденциях, связанных с изготовлением орудий труда гоминидами.
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Можно сказать, что изготовление орудий труда было весьма эффективной адаптивной стратегией, которая позволила ранним видам Homo, таким как H georgicus (дманисский гоминид) и H antecessor (Человек-предшественник), определить свои собственные ниши в различных экологических контекстах, успешно конкурируя за ресурсы с крупными плотоядными животными.
Первые представители рода Homo использовали каменные орудия для добычи богатого белками мяса, внутренностей и костного мозга из туш крупных травоядных, питавших их энергозатратный мозг. Последние демонстрируют значительное увеличение объема и организационную сложность на протяжении всего этого периода времени.
Но конкурировали ли эти первые люди друг с другом? Пока что (учитывая скудость скелетных фрагментов, относящихся к этому периоду) палеоантропологическая летопись не выявила признаков внутривидового насилия, которому подвергались олдованские племена.
Их примитивные "отщеповые" технологии и простые чоперы не включали предметов, которые можно было бы назвать функциональным оружием. Хотя отсутствие доказательств какого-либо факта не является доказательством отсутствия этого факта, можно принять во внимание последние оценки в области палеодемографии. Они подкреплены инновационными методами цифрового моделирования и растущим объемом генетических данных, свидетельствующих об относительно низкой плотности населения в олдованский период.
Отдельные группы состояли из нескольких индивидуумов, организованных, возможно, в кланоподобные сообщества, широко распространенные на огромных, богатых ресурсами территориях. Общаясь друг с другом, гоминиды развивали технологические и социальные навыки, адаптируясь к новым вызовам окружающей среды, характерным для четвертичного периода, начавшегося около 2,5 миллионов лет назад.
Сложные процессы социализации способствовали совершенствованию и распространению способности к технологической компетентности, что оказало важное влияние на конфигурацию мозга, которая в конечном итоге выделила человека из других видов приматов. Технологии стали неразрывно связаны с когнитивными и социальными навыками, стимулируя симбиотический процесс анатомической и технологической эволюции.
Примерно миллион лет назад на смену олдованским племенам пришла технологически более продвинутая ашельская культура. Ее представителей отнесли к виду H erectus sensu lato. Этот цикл эволюции человека длился почти 1,5 миллиона лет и был отмечен значительными техно-поведенческими "революциями", начало которых восходит к Африке.
В эпоху ашельского периода появились такие революционные технологии, как добывание огня, а также более сложные методы обработки камня, требующие комплексного подхода к планированию и развитых технических навыков.
Орудия труда стандартизировались в специально предназначенные для этого модели, сигнализируя о культурном разнообразии, которое варьировалось географически, формируя первые морфо-технологические традиции, связанные с земледелием. Для изучения и распространения методов, необходимых для управления этими технологиями, требовались все более значительные социальные инвестиции, поскольку орудия труда превращались в средством социализации индивидов, приобщения их к нормам культуры, а технические способности - в инновации.
Несмотря на заметный рост числа стоянок и плотности артефактов в среднем плейстоцене, факты межвидового насилия встречаются редко, а крупномасштабных насильственных событий на данный момент не зафиксировано.
Могли ли некоторые орудия ашельской культуры использоваться для ведения межпопуляционных конфликтов? На поздних этапах ашельского периода в некоторых стоянках встречаются заостренные каменные орудия и даже деревянные копья. Но были ли эти столь сложные для того времени инструменты ориентированы только на охоту? Или они могли использоваться и для других целей?
Культура эволюционирует благодаря процессу, который ученые называют "техно-селекцией" и который во многом можно сравнить с биологическим естественным отбором. В доисторический период технологические системы характеризуются набором морфотипов, которые отражают конкретную стадию когнитивной компетентности. Однако в рамках этих широких определяющих категорий мы можем обнаружить некоторые аномалии или идиосинкразические техноформы, которые можно определить как потенциально латентные в рамках конкретной модели.
Как и в случае с естественным отбором, потенциалом считаются структурные аномалии, которые при определенных обстоятельствах могут быть отобраны и затем развиты в новые или даже революционные технологические решения, модернизированные благодаря изобретательности. Если такие технологии оказываются полезными для решения поставленных задач, они берутся на вооружение и развиваются дальше, дополняя существующие фундаментальные наработки и создавая все более обширные элементы материальной культуры.
Таким образом, основополагающая материальная культура существует в состоянии экспоненциального роста, поскольку каждая фаза строится на предыдущей в кумулятивном процессе, воспринимаемом как ускорение. Высокая степень культурной сложности, достигнутая позднеашельскими людьми, вместе со способностью добывать огонь, позволила гомининам адаптировать свой кочевой образ жизни к более ограниченным территориальным ареалам.
Толстые слои отложений, содержащие свидетельства существования сменяющих друг друга живых организмов, зафиксированные в пещерах Евразии, показывают, что гоминины циклично возвращались в одни и те же районы, скорее всего, в соответствии с сезонными изменениями климата и миграциями животных, на которых они охотились. В результате люди установили "прочные связи" с регионами, в которых они обитали.
Более ограниченный ареал обитания привел к появлению идиосинкразии в материальном и поведенческом культурном репертуаре каждой группы: особых способов производства и деятельности. Живя и умирая на землях, ставших их собственностью, они формировали территориальную идентичность, которая контрастировала с идентичностью групп, живущих в соседних районах. По мере того, как множилась культурная продукция, эти воображаемые культурные "различия" становились все более резкими, порождая отличительные понятия "мы" и "они".
Еще более важным, пожалуй, было зарождение и укрепление символических мыслительных процессов, прослеживаемых, например, в культурных воплощениях, чье тщательное исполнение выводило производство инструментов в совершенно новую сферу эстетических задач, крайне редко встречавшихся ранее.
Примерно 400 000 лет назад в Евразии преднеандертальцы, а затем и неандертальцы стали относиться к своим умершим сородичем с особым почтением, иногда даже помещая в их могилы другие предметы, что свидетельствует о зарождающихся духовных практиках. Со временем они переросли в самые разнообразные социальные практики, как, например, ритуал или табу. Культурное разнообразие послужило основой для появления новых форм родоплеменных верований и религий, которые усиливали воображаемые различия, разделяющие территориально обособленные группы.
Человек современной анатомии (H sapiens) появился на свет около 300 000 лет назад в Африке и впоследствии распространился по территориям, уже занятым другими культурно и духовно развитыми видами Homo. Ведя кочевой образ жизни, эти гоминины переживали демографические трансформации, которые привели к более частым межпопуляционным столкновениям.
Этот фактор в сочетании с растущим набором материальных и поведенческих воплощений культуры (что отражается в многообразии артефактов) стал тем самым "хранилищем", на основе которого группы гоминин контрастировали друг с другом.
Одновременно с этим возрастающее значение символического поведения в регулировании образа жизни гоминин способствовало усилению как реальных (анатомических), так и воображаемых (культурных) отличий. Межгрупповые столкновения способствовали культурному обмену, вдохновляя на инновации и стимулируя спиралевидное усложнение техно-социальной структуры.
Кроме того, они предоставляли возможности для "сексуальных обменов", необходимых для расширения разнообразия генофонда и предотвращения инбридинга. В то же время большее количество особей в каждой из групп должно было привести к социальной иерархии как стратегии, обеспечивающей выживание каждой из них. Хотя о том, какими могли быть межвидовые палеоконфликты в эпоху среднего палеолита, в частности между неандертальцами и H sapiens, написано немало, убедительных доказательств в пользу гипотез геноцида или расхожих историй об истреблении первых вторыми путем насилия не обнаружено.
Сегодня такие теории, питаемые типичными для прошлого века убеждениями в относительном техно-социальном превосходстве нашего вида, отходят на второй план. Действительно, успехи археологии свидетельствуют не только о том, что мы скрещивались с неандертальцами, но и о том, что образ жизни и мозговые процессы неандертальцев были сопоставимы по сложности с теми, которые практиковали современные люди, с которыми им приходилось взаимодействовать.
В настоящее время, за исключением редких свидетельств отдельных насильственных инцидентов, нет никаких доказательств того, что крупномасштабное насилие привело к вымиранию неандертальцев или других видов Homo, сосуществовавших с современными людьми.
При этом было замечено, что экспансия Homo Sapiens на ранее незанятые территории, в том числе в Австралию и Америку, "зловещим образом" совпадает с вымиранием мегафауны.
Любопытно, что этот феномен не наблюдается в регионах с длительной историей сосуществования человека и млекопитающих, таких как Африка или Индия. Существует гипотеза, что причина этого в том, что животные, незнакомые с современным человеком, не обладали инстинктом убегать и прятаться, что делало их легкой добычей во время массовой охоты.
Если факты масштабного насилия между людьми довольно сложно обнаружить в эпоху палеолита, то в более поздней, протоисторической иконографии они прослеживаются довольно часто. Свидетельства агрессивного поведения (скопления останков людей с признаками травм) появляются к концу плейстоцена и после начала неолита (около 12 000 лет назад) в разных частях света. Эксперты считают, что это может быть связано со сменой климата.
Возможно, оседлый образ жизни и одомашнивание растений и животных - отличительные черты неолита - изменили социальный и культурный уклад сообществ охотников-собирателей. Кроме того, возможно, накопление и хранение товаров привело к формированию новых парадигм взаимоотношений, когда люди выполняли различные функции в зависимости от их способности приносить пользу группе, к которой они принадлежали.
Способность развивать абстрактное, символическое мировоззрение трансформировала землю и ресурсы в собственность и товары, "принадлежащие" той или иной социальной ячейке, по отношению к претензиям на земли, на которых они жили и от которых получали выгоду.
Письменные свидетельства первых цивилизаций, в основном связанные с количественным описанием товаров, наглядно демонстрируют последствия этого трансформационного процесса, связанного с интенсификацией производства, накоплением запасов и обменом.
Присущие различным видам ресурсов, доступных в экологически разных частях света, различия закрепили неравный доступ к тем видам товаров, в которые развивающиеся цивилизации вкладывали "определенную ценность", и предопределили характер технологий, которые будут развиваться для их эксплуатации.
Появились торговые сети. Сетевое взаимодействие способствовало совершенствованию технологий и зарождающихся коммуникационных систем, стимулируя конкуренцию в стремлении получить "больше, лучше, быстрее".
Таким образом, можно сделать вывод, что появление понятия "другие", появившееся на поздних этапах нижнего палеолита, сыграло ключевую роль в формировании поведенческих тенденций. Именно они способствовали сохранению ментальности производства-потребления, сформировавшейся после неолита и до сих пор действующей в современном перенаселенном капиталистическом мире.
Эволюция - не линейный процесс, а культура - многогранное явление, но именно степень развития технологий отличает нас от всех остальных живых существ на планете.
Война не запрограммирована в нашем виде, и она не является фатальным фактором нашего современного, глобализированного общества. Археология говорит нам, что это поведение, основанное на нашем собственном искусственном восприятии "различий" между народами, живущими в разных частях света и обладающих неравным доступом к ограниченным ресурсам.
На фоне дефицита ресурсов или других внешних вызовов (например, территориальных захватов со стороны " чужих" социальных единиц) социальная ячейка будет вести себя агрессивно. Таким образом, поиск решений по искоренению крупномасштабных конфликтов начинается с использования наших технологий для достижения равенства между всеми народами, а не с разработки летальных средств поражения.
С момента появления первых Homo естественный отбор и техноселекция развивались синхронно во времени, превращая отдельные структурные аномалии в эволюционные стратегии непредсказуемым и взаимосвязанным образом.
Существенное различие между этими двумя процессами в человеческой эволюции заключается в том, что первый управляется законами всеобщего равновесия, установившегося за миллионы лет, в то время как второй существует в состоянии экспоненциальных преобразований, которые находятся за рамками "стабилизирующих" законов природы.
Технологии для людей являются транзитивными в том смысле, что они могут быть адаптированы для использования в различных целях в разные периоды времени или различными социальными субъектами.
Многие такие изделия можно превратить в оружие. Например, в современном мире, страдающем от терроризма, простая кустарная взрывчатка, самолеты, дроны или грузовики можно превратить в грозное оружие, в то время как передовые технологии могут способствовать увеличению нашей способности наносить десенсибилизированные и дегуманизированные разрушения в ранее недостижимых масштабах.
Тем временем наши передовые средства связи используются для освещения "выборочных" глобальных событий, связанных с военными действиями, заставляя общественность пассивно их принимать.
И хотя сложно точно назвать время, когда люди предпочли масштабные войны в качестве жизнеспособной поведенческой черты, используя свое удивительное технологическое мастерство в качестве стратегии соперничества друг с другом на фоне беспрецедентного демографического роста - возможно, у нас еще есть время изменить эту траекторию в сторону устойчивости, сотрудничества и обмена.
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