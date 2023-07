За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Многие из вас очень ждут новые игры, обещающие стать хитами в 2023 году. Например, Starfield или Baldur’s Gate 3, которая выходит совсем скоро, 3 августа. А часть геймеров не только очень ждут их, но уже оплатили их по предзаказу и начнут проходить их сразу, как только они выйдут. А еще одна часть ПК-геймеров, которая привыкла не платить за игры, скачает их сразу, как только они появятся на торрент-трекерах.

Раньше и я поступал также, кидаясь на все новинки, но после многих лет карьеры ПК-геймера перестал торопиться проходить игры сразу после выхода и сейчас расскажу о нескольких важных причинах для этого.

DLC или дополнения к играм

Аббревиатура DLC это сокращение от "downloadable content", что в переводе с английского означает "загружаемый контент" и сегодня редкая игра обходится без него. Дальше я хотел написать "а вот в старые добрые времена игры были...", но вспоминая свои любимые хиты, понял, что DLC появились так давно, что я сам и большинство геймеров уже не помнит те времена и игры тех лет.

Великолепная игра The Elder Scrolls III: Morrowind получила два DLC: The Elder Scrolls III: Tribunal и The Elder Scrolls III: Bloodmoon. Gothic II получила огромное дополнение Ночь Ворона, стратегия Age of Empires II: The Age of Kings — дополнения The Forgotten, The African Kingdoms и Rise of the Rajas, а Warcraft III: Reign of Chaos — дополнение The Frozen Throne.

DLC с нами очень давно и они могут кардинально менять игру. Взять к примеру, отличную экономическую стратегию Anno 1800, про которую я, кстати, недавно писал в блоге "8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно". Эта стратегия получила несколько сезонов и просто огромных дополнений, которые радикально изменили ее.

Новые огромные регионы, продвинутые новые механики, множество видов жителей и товаров, транспортные средства, квесты — Anno 1800 образца 2019 и образца 2023 года, это две совершенно разные игры, более ранняя из которых сегодня уже воспринимается начальной заготовкой или бета-тестом.

Таких примеров преображения игр можно привести много: No Man’s Sky, которая прошла путь от скучной и плохо играбельной, но распиаренной поделки до вполне интересной игры. Или провальная Fallout 3, получившая разнообразие локаций, квестов и предметов и ставшая вполне играбельной.

Ну а просто отличные игры, которые получили огромное количество годного контента, знают все — The Elder Scrolls V: Skyrim, Ведьмак 3: Дикая Охота, Dying Light, Fallout: New Vegas, Dragon Age: Origins, Dishonored и многие-многие другие игры. И если мы проходим игру сразу после релиза, мы рискуем не увидеть весь этот контент или пропустить преобразившуюся в лучшую сторону игру, ведь перепроходить ее ради DLC может банально не хватить времени или желания.

Баги

Еще одна причина отложить прохождение новинок на какое-то время — баги. Баги сегодня есть в практически в каждой игре и их релиз часто напоминает бета-тест, когда первые покупатели, заплатившие самую высокую цену за игру, выступают в роли бесплатных бета-тестеров. И только после первых патчей игра становится более-менее играбельной, а через несколько месяцев ее доводят до программного совершенства. Хороший пример — Cyberpunk 2077, а еще можно вспомнить Fallout 76, Batman: Arkham Knight, SimCity 2013, Diablo 3, которые стали играбельны только спустя месяцы.

Цена

Еще одна веская причина отложить прохождение нового хита — высокая цена на старте. Причем цена игры всего за год может падать почти в два раза — от неподъемной для школьников и студентов суммы в 3000-4000 рублей, до вполне терпимой, в 1500-2000 рублей. А спустя пару лет интересующий вас хит вполне можно купить и за несколько сотен рублей, если он быстро растерял популярность. Или даже получить бесплатно, например, на раздаче игр в магазине Epic Games Store, где раздали десятки отличных игр AAA-класса.

Моды

Моды к играм — это одно из главных преимуществ ПК-гейминга над консольным геймингом. Практически каждая популярная игра за несколько месяцев обрастает кучей полезных фанатских модов, которые улучшают геймплей, графику или добавляют новый контент. Anno 1800, про которую я писал выше — хороший пример такой игры. Модов к ней множество, а самые удачные наработки учли разработчики и добавили их в игру с помощью обновлений.

Проблемы со взломанными играми

Серьезные проблемы могут подстерегать и любителей бесплатных игр, скачивающих их на торрентах. Уже неоднократно происходили инциденты, когда свежевышедший игровой хит, оказавшийся в топе скачиваний на торрент-трекерах, оказывался заражен трояном, ворующим пароли от аккаунтов или криптокошельков или программой майнером, которая зарабатывает для своего хозяина криптовалюту на вашем ПК.

Причем сегодня такие программы стали очень хитры — они прячутся от диспетчера задач, работают пока ПК простаивает и не нагружают процессор на 100%, чтобы не вызвать "тормозов", которые пользователи сразу замечают. А иногда и самые ранние "кряки" в игре бывают настолько проблемными, что из-за них игра тормозит, вылетает или ее и вовсе невозможно пройти, пример — игра Atomic Heart.

Системные требования

Еще один фактор, который играет в пользу отложенного прохождения игр, это то, что технический процесс идет непрерывно и игра, которая тормозила несколько лет на топовых видеокартах, стоящих огромных денег, замечательно идет на моделях среднего уровня. Например, на Radeon RX 6500 XT, GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600, которые сегодня стоят в Регарде дешевле 30000 рублей.

Итоги

Итак, в том, чтобы не торопиться проходить новинки игр, есть множество плюсов — игра обойдется вам дешевле, контента в ней наверняка станет больше, а багов — меньше. Да и пройти их можно будет с комфортным FPS на компьютере среднего уровня. "И что же мне теперь — сидеть без игр и ждать?" — спросите вы. Конечно же нет, если посмотреть на хиты прошлых лет, каждый найдет в них несколько штук, до прохождения которых не дошли руки.

Я, к примеру, до сих пор не прошел Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 или Divinity: Original Sin II, и если собрать все эти непройденные хиты — их хватит еще на несколько лет прохождений. А за это время я дождусь Starfield, Baldur’s Gate 3, Assassin’s Creed Mirage и Armored Core VI: Fires of Rubicon со всеми дополнениями.

Пишите в комментарии, а вы проходите игры сразу после релиза или ждете первых DLC?