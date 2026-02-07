Popular Mechanics рассказывает о новой гипотезе, радикально пересматривающей сроки гипотетического конца Вселенной. Ученые сократили прогнозируемый срок жизни Вселенной на невероятные 1022 порядка.

По данным Popular Mechanics, группа ученых представила расчеты, которые в буквальном смысле сокращают время до потенциального конца всего. Если раньше теоретический максимум жизни Вселенной оценивали в невообразимые 10¹¹⁰⁰ лет, то теперь речь идет о «всего лишь» 10⁷⁸ лет. Разница — 1022 порядка.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Идея принадлежит астрофизику Хейно Фальке, квантовому физику Майклу Вондраку и математику Вальтеру ван Суйлекому. В 2023 году они предположили, что явление, известное как излучение Хокинга, может затрагивать не только черные дыры. Согласно их гипотезе, испаряться со временем способны и другие массивные объекты, например, белые карлики и нейтронные звезды.

Излучение Хокинга — это квантовый процесс, при котором на границе мощного гравитационного поля рождаются пары частиц. Одна из них улетает в пространство, унося энергию, а другая падает в объект. Это приводит к чрезвычайно медленной потере массы.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, вводит в расчеты эти дополнительные объекты. Оказалось, что они тоже «испаряются», причем быстрее черных дыр, так как у них есть физическая поверхность, которая не позволяет поглотить часть излученных частиц обратно.

В итоге получаются новые цифры. Белые карлики, сверхмассивные черные дыры и гало темной материи, по расчетам ученых, могут просуществовать около 10⁷⁸ лет. Нейтронные звезды и черные дыры звездной массы — примерно 10⁶⁷ лет. Все, что обладает массой и, следовательно, гравитацией, в принципе подвержено этому процессу. Даже гипотетически бессмертное человеческое тело, как отмечают исследователи с долей иронии, должно было бы полностью испариться за 10⁹⁰ лет.

Конца света в голливудском стиле не предвидится. По мнению ученых, финалом станет тихое «испарение» последних остатков материи в пустоте. Землю поглотит Солнце через 5 миллиардов лет, но у гипотетической цивилизации, которая сумеет расселиться по галактике, в запасе по-прежнему останутся астрономические, но уже чуть менее невообразимые сроки.