Сборка была оснащена 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400.

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти заставляет геймеров приобретать ПК прошлых лет, чтобы переждать кризис, и энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD в своём свежем видео протестировал одну из таких сборок, оснащённую видеокартой AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ, процессором Ryzen 5 3600 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Показатели средней частоты кадров/1% low в ряде популярных игр в разрешении 1080p оказались следующими:

Cyberpunk 2077 (высокое качество графики и текстур) – 64 fps/43 fps;

ARC Raiders (высокое качество, TSR) – 82 fps/60 fps;

Battlefield 6 (среднее качество, FSR Native) – 93 fps/67 fps;

Counter-Strike 2 (высокое качество, MSAA выкл.) – 160 fps/81 fps;

Kingdom Come: Deliverance II (высокое качество, SMAA 2TX) – 67 fps/56 fps;

Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки RT и RTGI, TAA) – 86 fps/72 fps;

Helldivers 2 (высокое качество графики) – 80 fps/72 fps;

Red Dead Redemption 2 (качество текстур Ultra, средние настройки) – 81 fps/54 fps.

В целом, ПК с Radeon RX 6650 XT и Ryzen 5 3600 позволяет наслаждаться целым рядом популярных игр, обеспечивая высокие показатели частоты кадров, хотя представитель YouTube-канала рекомендует заменить оперативную память DDR4-2400, используемую в данной сборке, на более быструю.



