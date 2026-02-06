Сайт Конференция
Global_Chronicles
ВТБ представил новый портрет пострадавших от действий мошенников доверчивых граждан в 2025 году
Банк ВТБ обнародовал статистику, раскрывающую изменения в тактике финансовых преступников за прошлый год. Исследование указывает на конкретные группы клиентов, которые начали страдать от обмана значительно чаще.

Банк ВТБ проанализировал, кто терял деньги из-за мошенников в 2025 году. Результаты показали заметный сдвиг по сравнению с 2024-м: среди пострадавших от действий мошенников стало больше женщин и людей старшего возраста.

Изображение - ChatGPT

Равное соотношение пострадавших среди мужчин и женщин сменилось перевесом в сторону последних. Теперь на их долю приходится 54% инцидентов. При этом средний возраст клиента, потерявшего деньги, ощутимо повысился — с примерно 40 до 48 лет.

География мошенничеств остается концентрированной. Почти пятая часть всех случаев (19%) суммарно приходится на Москву и область. Далее с заметным отрывом следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. В десятку регионов с наибольшим числом инцидентов также входят Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.

Как поясняет вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, повышенное внимание злоумышленников к женщинам неслучайно. Они часто принимают ключевые решения по семейному бюджету, а преступники умело используют их ответственность и заботу о близких. Банковские системы, отметил он, отсекают большинство атак, но окончательным щитом служит только личная осведомленность.

#мошенничество #втб #киберпреступность #финансовая безопасность
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

DIP32
19:15
Верно. Крайне трудно сделать нормальных и интересных ботов, соперников. Не осилили это, вместо ботов пусть людишки друг друга развлекают. Заодно, можно и их спесь с самолюбием поэксплуатировать, чтобы...
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
MaDCyCJIuK
19:11
Ох уж эти сонибои некрофилы... Для чего а главное зачем пс 3 разгонять? Это же реально некруха....
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
3vova1vova2
19:06
были тупые или ленивые игроделы, будет тупой и ленивый ИИ 😂 😱 👎все идет по кругу... а насчет огромного количества ЦОДов - да не будет их, электричества тупо не хватит, если только сильные мира сег...
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
3vova1vova2
18:52
раньше я как то поигрывал в сетевые типа анрыл турнамента, а счас глядя как та же молодежь в тот же КС2, матерясь направо и налево в ушах с микрофоном - да ну нафиг 😂 😱 👎
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
lighteon
18:41
Не нужно меня считать Intel'о-боем после этих слов, я больше сторонник теоремы Эскобара глядя на текущее положение дел. Но если у пользователя Intel'а руки примые, то он как минимум в 2К попробует пок...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
test1
18:39
с вин10 было так же,только с версии 20h1 оно стало более менее норм в использовании и затем уже норм версия была 21h2
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
Chihonya
18:34
Бедный кот, вы все врети!!!!
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Chihonya
18:28
кот слился, и тычет только вумную синтетику)))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
18:27
пока жи мне хоть 1 ресурс с 5090, где 14700к быстрее в среднем от 5игр+ в тестах? твоя курураза 10-20% проигрывает по фпс. Пока твоя многопоточность пригодиться отсталая, у райзенов уже будет 12-16 яд...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
mozghru
18:27
Картоха на марсе рулит.Дело не в движке,а в прямых руках разрабов.
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter