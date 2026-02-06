Банк ВТБ обнародовал статистику, раскрывающую изменения в тактике финансовых преступников за прошлый год. Исследование указывает на конкретные группы клиентов, которые начали страдать от обмана значительно чаще.

Банк ВТБ проанализировал, кто терял деньги из-за мошенников в 2025 году. Результаты показали заметный сдвиг по сравнению с 2024-м: среди пострадавших от действий мошенников стало больше женщин и людей старшего возраста.

Равное соотношение пострадавших среди мужчин и женщин сменилось перевесом в сторону последних. Теперь на их долю приходится 54% инцидентов. При этом средний возраст клиента, потерявшего деньги, ощутимо повысился — с примерно 40 до 48 лет.

География мошенничеств остается концентрированной. Почти пятая часть всех случаев (19%) суммарно приходится на Москву и область. Далее с заметным отрывом следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. В десятку регионов с наибольшим числом инцидентов также входят Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.

Как поясняет вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, повышенное внимание злоумышленников к женщинам неслучайно. Они часто принимают ключевые решения по семейному бюджету, а преступники умело используют их ответственность и заботу о близких. Банковские системы, отметил он, отсекают большинство атак, но окончательным щитом служит только личная осведомленность.