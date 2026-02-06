Вот и закончился показ второго сезона сериала «Фаллаут» («Fallout»), снятого для стриминговой платформы Amazon Prime Video. Можно подводить итоги…

Изображение: ru.kinorium.comНачну с важного для любого сериала: создатели оного наступили на традиционные сериальные грабли. Это – искусственное растягивание сюжета, что я категорически осуждаю.

реклама





Итак, заручившись относительно хорошим рейтингом первого сезона, создатели пошли по проторенной дороге, где много серий, но мало смысла. На деле – серий всего восемь, но всю суть я чуть позже поясню.

Второй сезон задумывался, как ностальгия по лучшей игре серии «Fallout» - «Fallout: New Vegas» (по мнению некоторых фанатов).

Изображение: ru.kinorium.comПоэтому весь сюжет сконцентрировался именно на данном городе (в моем случае, в переводе был просто Лас-Вегас).

реклама





Как вы помните, персонажи в конце первого сезона разделились на группы. Люси и супер гуль Купер, отправились на поиски отца Люси, назначенного главгадом первого сезона. Максимус остался с Братством Стали и уже официально стал воином. Ну и отдельно шла история в родном для Люси убежище. Все это и перекочевало во второй сезон. Постараюсь без сильных спойлеров, но как уж выйдет…

Все сюжетные ветки примерно половину сезона развивались совершенно обособлено. Люси и Купер шли в Нью-Вегас, попутно встречая знаковые места из игры. Люси не особо сильно поменялась со времен выхода из убежища.

Изображение: ru.kinorium.comВсе также ищет справедливости там, где ее, в принципе, не может быть. Может немного лишь поутихла в своих порывах. А вот гуль Купер стал куда более «хорошим» персонажем со времени первого сезона.

Изображение: ru.kinorium.comИ этот момент не особо мне понятен. Но вероятно в этом виновато и то, что его истории до ядерного апокалипсиса уделено много времени. Фактически, всю предысторию всемирного хаоса нам подробно рассказали. И у Купера там была важная роль. Также и его жена уже не воспринимается однозначно плохой: она типа «жертва обстоятельств».

реклама





Изображение: ru.kinorium.comНу не может быть темнокожая женщина плохой! Это теперь закон…

Короче, Люси и Купер «видоизменились» в угоду сюжета. Если в случае с девушкой, попавшей на ядерные пустоши, это вполне нормально, с чего гуль то поменялся? У него было уйма времени на это. Но так нужно. Он теперь ищет свою женушку и ребенка. А значит, не может быть однозначно плохим.

Отец Люси, также «человек из прошлого». Как говорится: «Не гулем единым». И у него своя сюжетная линия, которая, вероятно, будет очень важной в третьем сезоне.

Изображение: ru.kinorium.comТочнее, последствия того, что он сотворил.

реклама





Те, кто был разочарован Братством Стали в первом сезоне, могут выдохнуть: Братство стало еще хуже… На мой взгляд, эта метаморфоза (в сравнении с игрой) наиболее сильно бросается в глаза. Самый боеспособный «коллектив». И наиболее «гнилой».

Изображение: ru.kinorium.comСобственно, поэтому Максимус окончательно в них разочаровывается.

Сюжетная линия людей из убежищ совершенно малопонятная. Возможно, тут есть подготовка к третьему сезону. А может и нет. Но то, что там творится, нормальным не назовешь. Если кратко: все пошло вкривь и вкось. А к тому же, мы узнаем, что Стефани Харпер – тоже женщина из «того времени».

Изображение: Prime VideoНе кажется ли вам, что это уже перебор?

Хуже всего то, что сезон вышел крайне проходным. Ничего значимого, кроме неких «тайных действий» отца Люси не произошло. Купер никого не нашел, Люси понимает, что все сейчас в мире очень неоднозначно. Ну и Максимус в конце сезона находит Люси. И все, фактически.

Ах, да: начинается гражданская война между группировками, но ее нам еще не показали.

То, что сезон закончится ничем, для меня стало ясно примерно к пятой серии. Ну все на этот вариант указывало. Хоть разъяснили, как все начиналось, и то хорошо. Хотя, кто теперь назначен главгадом, не понятно. Но есть идеи…

По итогу, можно сказать, что второй сезон стал куда менее интересным, чем первый. Нет финала, как такового. Странные «телодвижения» в убежищах. Ну да: можете фанаты полюбоваться Нью-Вегасом. И вздрогнуть от Когтей Смерти, которые тут живут прайдом… Но этого маловато, на мой взгляд.

Но провальным сезон не назову. И в таком виде данный сериал (субъективно) все равно лучшая экранизация по компьютерным играм. Второй сезон «Один из нас» я вообще проигнорировал, а в «Хало-2» смог осилить лишь первую серию… Про «Ведьмака» (а я уверен, что на создание сериала вдохновила не книга, а игра) я вообще помолчу…