Zelikman
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Из-за короткого замыкания печатная плата MSI GeForce RTX 4080 Super Ventus 3X OC прогорела насквозь.

В сети появился один из самых серьёзных случаев прогара видеокарты Nvidia GeForce RTX 40-й серии. Владелец MSI GeForce RTX 4080 Super Ventus 3X OC сообщил на Reddit, что его новая карта не просто сгорела — она буквально прожгла дыру в печатной плате.

Источник изображения: mbpc

Может быть интересно

По словам пользователя, после установки карты в тестовый стенд она почти мгновенно вышла из строя с открытым пламенем. Короткое замыкание в секции VRM было настолько мощным, что пробило сквозное отверстие в текстолите рядом с 16-контактным разъёмом питания 12VHPWR. Подобные прогары можно было встретить среди более ранних моделей, однако, GeForce RTX 40 с подобным повреждением встречается впервые.

Источник изображения: TwistedCollossus

Эксперты, изучая фотографии, предполагают, что это не просто «вздутие» конденсатора. Скорее всего, произошёл отказ силового транзистора MOSFET, что привело к мгновенному скачку тока и перегреву. Такие проблемы иногда случаются из-за производственного дефекта компонента или критической нестабильности напряжения. Главный вопрос — почему система защиты платы не сработала вовремя.

Источник изображения: TwistedCollossus

При этом есть ещё одна проблема. Владелец разобрал карту, чтобы зафиксировать повреждения, но теперь это может стать формальным поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Компании часто отклоняют претензии, если на устройстве были нарушены пломбы, ссылаясь на возможное неправильное обращение.

Источник изображения: TwistedCollossus

Пользователь утверждает, что не вскрывал карту до поломки и сделал это лишь для фотосъёмки, но доказать это MSI будет крайне сложно. История показывает, что в подобных случаях производители всё же могут признавать дефект и менять устройство, но борьба за гарантию иногда затягивается.

#nvidia #видеокарты #msi #geforce #rtx 4080 super
Источник: wccftech.com
