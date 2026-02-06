В корпус можно установить десять 120-мм вентиляторов.

На днях под брендом ZOTAC Gaming представили первый компьютерный корпус. Это модель Alloy, башенный корпус средних размеров, предназначенный для сборки систем с материнскими платами формата вплоть до mATX.



ZOTAC Gaming Alloy обладает размерами 458 × 222 × 433 мм и минималистичным внешним видом, который продолжает дизайн фирменных видеокарт производителя в линейках AMP и Solid. В числе преимуществ лёгкосъёмные передняя, боковые и верхняя панели — инструменты не потребуются.

В корпус можно установить десять 120-мм вентиляторов: по три спереди и сверху, по одному сзади и на решётке кожуха секции с блоком питания, а также два вентилятора сбоку. Сверху можно поставить радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 360 мм. Пылевые фильтры предусмотрены на передней и нижней панели. Необычной деталью является наличие воздуховода в кожухе блока питания, он направляет воздух от нижнего вентилятора передней панели вверх, на видеокарту.

ZOTAC Gaming Alloy поддерживает блоки питания длиной до 180 мм, процессорные кулеры высотой до 170 мм и видеокарты длиной не более 412 мм. Поддержка материнских плат с разъёмами на тыльной стороне не предусмотрена. В корпус можно установить один жёсткий диск формата 3,5-дюйма и один диск формата 2,5-дюйма. В зависимости от варианта поставки в комплектацию могут быть включены три вентилятора со скоростью вращения до 1450 об/мин и виброгасящими вставками.

Кнопка включения располагается на верхней панели, рядом комбинированный разъём для наушников или микрофона, а также пара USB-портов, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и один Gen 1 Type-A.

Корпус ZOTAC Gaming Alloy будет доступен в чёрном цветовом оформлении с золотистыми вставками и белом оформлении с серо-серебристыми вставками. Цены и сроки начала продаж не уточняются.