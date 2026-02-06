В пересчёте с местной валюты сумма ущерба составляет около 111 тысяч руб

Китайское издание South China Morning Post рассказало о необычном происшествии в одной из деревень. Здесь местный фермер решил прокатить свинью на дроне, в результате чего деревня на 10 часов лишилась электроэнергии. Происшествие случилось 24 января в уезде Тунцзян на юго-западе Китая.

Изображение: 163.com

Как оказалось, это был не первый случай, когда фермер транспортировал своих животных при помощи беспилотных летательных аппаратов. Авария случилась по той причине, что верёвка, которой свинья была привязана к беспилотнику, задела линию электропередачи. Стоимость ремонта составит около 10 тысяч юаней, это примерно 111 тысяч рублей.

Фермер управлял беспилотником самостоятельно и, по его словам, увидеть провода ему помешали темнота и туман. Происшествие привлекло внимание полиции, расследование продолжается. В этой зоне полёты беспилотников не разрешены, а другим отягчающим обстоятельством является тот факт, что беспилотник не был спроектирован для таких нагрузок. В результате инцидент стал смертельным, так что история, которая могла быть юмористической, стала трагической.

Изображение: 163.com

В случае признания фермера виновным он может получить внушительный административный штраф и обязательство покрыть расходы на ремонт электрооборудования.