Издание Iz.ru сообщает о возвращении корвета «Гремящий» из дальнего похода по азиатским портам. Для корабля с Камчатки подобная экспедиция стала первой с середины 1980-х годов.

Как передает Iz.ru, корвет «Гремящий» в начале февраля вернулся в Петропавловск-Камчатский. Его возвращение подвело черту под уникальной операцией — первой за четыре десятилетия крупной океанской экспедицией корабля, чьим постоянным местом службы является Камчатка.

Маршрут «Гремящего» протянулся на более чем 14 тысяч морских миль. География заходов впечатляет: Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Мьянма, Бангладеш, Шри-Ланка, Бруней. Семь стран, семь морей и два океана — Тихий и Индийский. По сути, это классический дальний поход, который долгое время был рутиной для крупных флотов, но оказался возрожденной практикой для камчатской группировки.

Кульминацией визитов стали совместные учения с военно-морскими силами Мьянмы «Марумекс-2025». Маневры прошли в Бенгальском заливе. Их официальная цель — отработка взаимодействия для защиты судоходства. При этом такой визит — всегда и демонстрация флага, и элемент диалога на уровне военных. В каждом порту экипаж проводил встречи с местными командирами.

Сама по себе такая миссия — уже новость. Чтобы оценить ее, стоит вспомнить, что последний раз корабли с Камчатки отправлялись в сопоставимые по дальности рейды в середине 1980-х. Тогда сторожевики «Разумный» и «Резкий» ходили в Индийский океан и Южно-Китайское море. После этого интенсивность подобной активности сошла на нет. Поэтому нынешний поход «Гремящего» — это не просто плановый выход. Это преодоление сорокалетнего перерыва, возвращение к практике дальних океанских походов для камчатской группировки флота. Четкий сигнал о восстановлении возможностей и намерении их применять.

С технологической точки зрения сам корвет проекта 20385 — идеальный инструмент для таких задач. Он относительно невелик, но оснащен универсальными пусковыми установками, способными нести различные ракеты, включая «Калибры» или «Ониксы». Его конструкция предполагает малозаметность. Иначе говоря, это компактный и хорошо вооруженный корабль, способный долго действовать автономно вдали от баз.

Что это дает? Для внешнего наблюдателя — подтверждение, что российский флот способен работать в ключевых точках мировой морской торговли, например, у берегов Юго-Восточной Азии. Для партнеров по БРИКС или ШОС — наглядный повод для диалога о безопасности на море. Для гражданского сектора — демонстрация потенциала по защите логистических маршрутов.

При этом «Гремящий» действовал не один. С ним на этапе учений работали фрегат «Маршал Шапошников» и танкер снабжения «Борис Бутома». Эта группа продолжает службу в Индийском океане. Получается, один поход завершился, но присутствие российского флота в регионе Юго-Восточной Азии и акватории Индийского океана сохраняется.