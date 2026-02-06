Корпуса North и North XL серии Momentum Edition получили уникальный дизайн благодаря декоративному оформлению из чёрных дубовых панелей

Компания Fractal Design анонсировала начало продаж обновленных моделей компьютерных корпусов North и North XL, выполненных в стилистике Momentum Edition. Данные модели предназначены специально для поклонников минималистичного дизайна и строгого чёрного цвета.

Корпуса отличаются стильным оформлением: помимо традиционного строгого дизайна, в оформлении используются вставки из чёрных дубовых реек. Обе модели обладают рядом технических особенностей, которые обеспечивают высокий уровень комфорта в процессе эксплуатации и улучшают показатели охлаждения.

В корпусах North и North XL установлены обновлённые версии фирменных вентиляторов Momentum. Вместо двух 140-мм вентиляторов теперь используются три бесшумных 120-мм модели с инновационными лопастями из материала LCP и гидродинамическим подшипником. По заявлению производителя, это снижает шумовую нагрузку до уровня всего лишь 42,4 дБА (против прежних 46,1 дБА), а также уменьшает среднюю рабочую температуру внутри корпуса примерно на два градуса Цельсия.

Версия North позволяет устанавливать материнские платы формата ATX, длинные видеокарты размером до 355 мм и высокие кулера вплоть до высоты 170 мм. Более крупная версия North XL рассчитана на форм-фактор E-ATX, оснащена поддержкой видеокарт длиной до 413 мм и высоких башенных кулеров высотой до 176 мм.

Помимо этого, версия North XL получила поддержку плат с задним расположением разъемов, обеспечивая совместимость с современными платформами.

Стоимость нового корпуса North Momentum Edition составляет $180, тогда как вариант North XL Momentum Edition обойдется покупателям в $210.