КАМАЗ получил патент на новый интерьер кабины

КАМАЗ зарегистрировал патент, который показывает, как может измениться рабочее место водителя в будущем. Как сообщает Дмитрий Новиков, редактор SpeedMe.ru, новый интерьер делает ставку на цифровизацию и модульность, отказываясь от привычной компоновки. Фото: fips.ru

Согласно данным из патента, компания отказалась от классического набора аналоговых приборов. Центром управления теперь должен стать единый цифровой блок. В него встроили виртуальную панель приборов и большой сенсорный экран, наклоненный к водителю. Предполагается, что через этот экран можно будет контролировать все функции грузовика: связь, мультимедиа, параметры движения.

Панель получила строгий, угловатый дизайн, соответствующий стилистике тяжелой техники. Однако компоновка элементов и общий подход, как отмечает издание, заимствуют идеи из авиации и современных легковых авто. Цель — максимально сократить отвлекающие движения водителя.

Отдельное внимание разработчики уделили центральной части консоли. Ее разместили ниже и дальше вперед, превратив в самостоятельный модуль с ящиками и дополнительными поверхностями. Такая конструкция может быть рассчитана на будущие модели с элементами автономного управления, где водителю потребуется больше пространства для работы с картами или диспетчерскими системами.

При этом консоль не сливается с основной панелью, что говорит о модульном подходе к проектированию. Это позволяет адаптировать кабину для разных типов грузовиков — от магистральных тягачей до спецтехники. Вся компоновка интерьера асимметрична и сфокусирована на удобстве конкретного водителя, подчеркивая индивидуальность рабочего места.