Global_Chronicles
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
SpeedMe.ru сообщает, что КАМАЗ получил патент на новый интерьер кабины

КАМАЗ зарегистрировал патент, который показывает, как может измениться рабочее место водителя в будущем. Как сообщает Дмитрий Новиков, редактор SpeedMe.ru, новый интерьер делает ставку на цифровизацию и модульность, отказываясь от привычной компоновки.Фото: fips.ru

Согласно данным из патента, компания отказалась от классического набора аналоговых приборов. Центром управления теперь должен стать единый цифровой блок. В него встроили виртуальную панель приборов и большой сенсорный экран, наклоненный к водителю. Предполагается, что через этот экран можно будет контролировать все функции грузовика: связь, мультимедиа, параметры движения.

Панель получила строгий, угловатый дизайн, соответствующий стилистике тяжелой техники. Однако компоновка элементов и общий подход, как отмечает издание, заимствуют идеи из авиации и современных легковых авто. Цель — максимально сократить отвлекающие движения водителя.

Отдельное внимание разработчики уделили центральной части консоли. Ее разместили ниже и дальше вперед, превратив в самостоятельный модуль с ящиками и дополнительными поверхностями. Такая конструкция может быть рассчитана на будущие модели с элементами автономного управления, где водителю потребуется больше пространства для работы с картами или диспетчерскими системами.

При этом консоль не сливается с основной панелью, что говорит о модульном подходе к проектированию. Это позволяет адаптировать кабину для разных типов грузовиков — от магистральных тягачей до спецтехники. Вся компоновка интерьера асимметрична и сфокусирована на удобстве конкретного водителя, подчеркивая индивидуальность рабочего места.

#патент #камаз #грузовик #speedme.ru #интерьер кабины #приборная панель
Источник: speedme.ru
Сейчас обсуждают

Димасик
07:59
Мде...
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
Димасик
07:56
Так бьется сердце матушки Земли!
Popular Mechanics: Ученые 60 лет не могут объяснить загадочную 26-секундную пульсацию Земли
serascer
07:19
Что-то я думаю, для нормальной стрельбы ему нужно будет зависать и удерживать себя в одном положении подольше. А это сделает из него отличную мишень, он же еще и здоровый.
Janes: В Израиле проведут испытания БПЛА Fire Storm 250 с подвесным пулемётом M250
serascer
07:18
Тест сделан для текущих реалий же. Видеокарты новые дорогущие, зато есть куча старых на Авито подешевке.
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
serascer
07:13
Нет конечно. Но если рассматривать такие вещи как карточки Wi-fi с Bt, хаб вентиляторов и карту USB с Type-C и USB 3.2, к примеру, это будет явно дешевле. И это я рассматриваю именно апгрейд своего су...
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
222
06:07
нет предела человеческой тупости
ЦОДы в России к 2042 могут начать потреблять до четверти всей производимой в стране электроэнергии
HP91
04:00
Невероятная новость , 1 карта прогорела из миллиона и ради этого надо целую новость написать и выдать за сенсацию 😂
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
Данил Васин
03:47
Надеюсь на охрану баз увеличили внимание, чтоб опять какая нибудь фура не приехала, ерундой на пластмассовых пропеллерах не закидала авиабазу...
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
Aladdin
03:16
Петушки, сами себе продают товар, чтобы затем перепродать ту же память по более высокой цене. Их давно раскусили, но это между нами девочками )))
TrendForce: Стоимость DRAM в течение первого квартала вырастет в два раза, а NAND подорожает на 60%
32Влад32
02:37
Мда...
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
