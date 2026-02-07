В 2006 году радиолюбители уже принимали сигнал от Voyager 1. Однако в то время расстояние до аппарата составляло примерно 14,7 миллиардов километров.

Группа энтузиастов Amateur Radio in Space при помощи радиотелескопа Dwingeloo в Нидерландах смогла зафиксировать радиосигнал межзвездного аппарата NASA Voyager 1. Прием радиосигнала был выполнен независимо от официальной инфраструктуры космического агентства.

Аппарат Voyager 1 находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли, преодолевая границы нашей Солнечной системы. Его запуск состоялся в 1977 году, и вот уже почти пять десятилетий этот космический исследователь продолжает свое путешествие.

Радиотелескоп Dwingeloo принял крайне слабый сигнал мощностью всего лишь порядка 10−16 Вт, что эквивалентно мощности излучения электронных часов, уменьшенной в 20 миллиардов раз. Несмотря на сложность задачи, ученым удалось выделить именно тот сигнал, который отправлял зонд Voyager 1, используя расчетные данные траектории полета и коррекцию доплеровского смещения, обусловленного движением Земли относительно аппарата.

Это далеко не первый случай успешного приёма сигналов Voyager 1: ранее в 2006 году аналогичный эксперимент, который также завершился успешно. Правда, в то время расстояние было гораздо меньше — примерно 14,7 миллиарда километров.

Сегодня Voyager 1 находится на расстоянии около 171 астрономической единицы от Земли и движется со скоростью около 17 километров в секунду. Уже осенью текущего года он достигнет расстояния ровно в один световой день от нашей планеты.

Однако работа знаменитого аппарата подходит к концу. NASA планирует завершить эксплуатацию зонда в первой половине 2030-х годов из-за постепенной потери энергоресурсов. После этого дальнейший прием сигналов становится технически невозможным.