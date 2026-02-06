Теоретически, это позволит ускорить производство деталей из титановых сплавов.

Как мы не раз отмечали в материалах, посвящённых отечественному гражданскому авиастроению, потребность внутреннего российского рынка исчисляется сотнями единиц современных лайнеров разных типов. Чтобы обеспечить рынок таким количеством самолётов, производственные мощности авиастроительных заводов нужно увеличивать даже не на десятки процентов, а в разы.

Может быть интересно

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

О «разах» речь пока не идёт, но процесс наращивания промышленного потенциала в отрасли продолжается. Так, пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о том, что Иркутский авиационный завод, на котором производятся главные надежды отечественной гражданской авиации в лице самолёта МС-21, оборудовал цеха механосборочного производства современными фрезерными станками (обрабатывающими центрами) с числовым программным управлением (ЧПУ).

Оснащение цехов новыми средствами производства позволит нарастить выпуск деталей самолёта МС-21 из титановых сплавов, и, соответственно, увеличить объёмы выпуска самих самолётов. Также на предприятие был закуплен соответствующий тренажёр, на котором будут обучаться будущие операторы новых станков.

Следует отметить, что на данный момент основным «бутылочным горлышком» в программе импортозамещения гражданской авиации остаётся производство двигателей. И пока это «горлышко» не будет расширено до диаметра «бутыли», говорить об убедительных объёмах выпуска лайнеров не придётся. Тем временем МС-21 вместе с двигателями ПД-14 продолжают проходить сертификационные испытания, а первые поставки серийных версий лайнера заказчикам ожидаются в конце года.