Она продавалась в упаковке от GTX 1070

Любители сэкономить частенько посещают магазины, торгующие подержанными товарами, где порой им улыбается удача — именно так случилось и с участником платформы Reddit под ником Elias_Industries, которому удалось приобрести видеокарту по весьма низкой цене.

Может быть интересно

По словам пользователя, при посещении магазина, занимающегося утилизацией электроники, он обнаружил видеоадаптер, который был промаркирован как «компьютерная деталь». На опубликованных фотографиях видно, что видеокарта находилась в упаковке от GeForce GTX 1070 производства Palit, но на поверку в коробке оказалась топовая игровая модель на архитектуре Pascal — GeForce GTX 1080 Ti Gaming X от MSI.

Несмотря на то, что видеокарта была выпущена ещё в 2017 году, она до сих пор обеспечивает высокие показатели частоты кадров в играх, а также имеет солидный объём видеобуфера, составляющий 11 ГБ, хотя и лишена аппаратной поддержки трассировки лучей. Наиболее примечательна цена, которую удачливый покупатель заплатил за GTX 1080 Ti — она составила всего 5 евро.

Источник фото: Elias_Industries/Reddit

Пользователь сообщает, что видеокарта вполне рабочая, так как он уже успел поиграть на ней в Helldivers 2, не испытывая каких-либо проблем, за исключением температуры, но в этом он винит не видеоадаптер, а старый корпус.