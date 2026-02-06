Tom's Hardware сообщает о серьезных проблемах, которые вызывает у геймеров обязательное январское обновление Windows 11 KB5074109.

Очередной обязательный апдейт от Microsoft превратился для многих геймеров в головную боль. По данным Tom's Hardware, обновление безопасности KB5074109 для Windows 11 конфликтует с видеокартами Nvidia GeForce, заставляя компанию-производителя давать нестандартный совет: откатить систему.

Изображение издания Overclock 3D

Пользователи начали жаловаться еще в январе. Сначала речь шла о проседании производительности — потеря тех самых 15-20 кадров в секунду, которую сразу замечает глаз. Потом пошли более тревожные сигналы: графические артефакты в играх и внезапные черные экраны. Естественно, первые подозрения пали на драйверы Nvidia, которые как раз обновлялись в тот же период.

Но паттерн стал ясен позже. Многие, кто откатил проблемное обновление Windows, моментально вернули свои системы в рабочее состояние. Этот опыт и озвучил представитель Nvidia Мануэль на форуме поддержки, прямо посоветовав удалить KB5074109 как временное решение, пока инженеры разбираются.

Парадокс в том, что это обновление — не просто очередной патч. Оно закрывает более сотни уязвимостей и считается критически важным. Microsoft уже признала, что апдейт мешает загрузке некоторых ПК, и выпустила необязательное исправление KB5074105 для проблемы с черным экраном. Но оно помогает не всем и не со всем.

Что делать? Если игры тормозят или вылазят артефакты, можно проверить, стоит ли у вас KB5074109, в «Журнале обновлений». И, следуя совету Nvidia, удалить его. Но стоит помнить: вы вместе с багами удаляете и важные заплатки безопасности. Выбор неочевидный. Если же система работает стабильно — возможно, лучше ничего не трогать.