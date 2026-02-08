Сайт Конференция
breaking-news
ИИ-агенты получили возможность взять в аренду человека для выполнения задач в реальном мире
За работу исполнитель получает определённую сумму.

Веб-сайт RentAHuman.ai, который является проектом программиста Александра Литепло и соучредителя Патрисии Тани, был открыт несколько дней назад и привлёк к себе внимание в социальных сетях благодаря своей оригинальной идее, пишет издание Business Insider.

Источник фото: Pixabay/Mohamed_hassan (отред.)

RentAHuman.ai представляет собой площадку, где ИИ-агенты могут «взять в аренду» реальных людей для выполнения ряда задач в реальном мире за определённую плату. Например, в одном из объявлений искусственный интеллект хочет, чтобы человек доставил цветы в штаб-квартиру Anthropic в качестве благодарности за разработку Claude, предлагая за работу 110 долларов, в другом в поисках исполнителя, который сфотографирует самый красивый яичный рулет, а в третьем обещает 40 долларов за доставку посылки из почтового отделения.

Люди, желающие выполнять задания ИИ-агентов, должны зарегистрироваться на сайте, указав в профиле тип работ, которые они могут выполнять, а также привязать криптовалютный кошелёк для получения выплат. ИИ-агенты взаимодействуют с сайтом через протокол MCP от Anthropic.

По словам разработчика сайта Александра Литепло, на написание кода платформы у него ушло примерно полтора дня, а вдохновение он черпал во время поездки в Японию, где увидел сервисы, позволяющие человеку арендовать других людей для выполнения ряда задач или общения.

#ии-агент
Источник: businessinsider.com
2
Показать комментарии (2)
Сейчас обсуждают

inchaos75
08:15
Эти эксперДы путают просто ремонт (обои, пол, потолок и все, что в однушке 40 м2 выйдет максимум тыщ в 200-400, что получается максимум 5-10 тыс/кв.м) и полную капитальную переделку-перепланировку ква...
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
Владимир Левакин
08:05
LG Oled C9 - за 5 лет, из них последние 2 года как монитор ПК, а до этого приставка была подключена, работает около 4-5 часов в день, в выходные вообще не выключается, не вижу признаков выгорания, ярк...
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
IRanPast
08:03
Он не из России, и срёт тут очень давно
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
IRanPast
07:59
Человек ниже написал, что использует комп для торрентов. На лине и выбор больше под это дело. Какие игры? Но если вам поиграть, то соответственно сменить видеокарту. Начинается с AMD Radeon HD 7790 и ...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
ark-bak
07:53
А потом что? Подложить бомбу, убить человека и т.д. Такую ересь зарубить на корню.
ИИ-агенты получили возможность взять в аренду человека для выполнения задач в реальном мире
inchaos75
07:53
155 руб/кг - длинноплодные, 360 руб/кг - среднеплодные, 240 руб за 450 гр - короткоплодные (но в фасовке) - цены вот прям сейчас, когда есть короткоплодные на развес то стоят в районе 350 руб/кг
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
lighteon
07:34
На Linux через OpenGL запустится и будет работать гораздо меньшее количество игр, чем в Windows. У видеокарты нет поддержки Vulkan, а существующий ныне экспериментальный драйвер Terakan ещё далек до с...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
inchaos75
07:31
"вдохновение он черпал во время поездки в Японию, где увидел сервисы, позволяющие человеку арендовать других людей для выполнения ряда задач" - да у нас в телеграммах-ватсапах все местные группы всяки...
ИИ-агенты получили возможность взять в аренду человека для выполнения задач в реальном мире
salexa
07:00
обычный перепродаван
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
Gudro
06:35
суть не в джойстике. ребята вы в самом деле не поняли, что с сайта оврклокеров сделали помойку?
Ayaneo анонсировала Konkr Fit — портативную консоль с чипом Ryzen AI 9 HX 470 и 32 Гбайт ОЗУ
