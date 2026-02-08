За работу исполнитель получает определённую сумму.

Веб-сайт RentAHuman.ai, который является проектом программиста Александра Литепло и соучредителя Патрисии Тани, был открыт несколько дней назад и привлёк к себе внимание в социальных сетях благодаря своей оригинальной идее, пишет издание Business Insider.

RentAHuman.ai представляет собой площадку, где ИИ-агенты могут «взять в аренду» реальных людей для выполнения ряда задач в реальном мире за определённую плату. Например, в одном из объявлений искусственный интеллект хочет, чтобы человек доставил цветы в штаб-квартиру Anthropic в качестве благодарности за разработку Claude, предлагая за работу 110 долларов, в другом в поисках исполнителя, который сфотографирует самый красивый яичный рулет, а в третьем обещает 40 долларов за доставку посылки из почтового отделения.

Люди, желающие выполнять задания ИИ-агентов, должны зарегистрироваться на сайте, указав в профиле тип работ, которые они могут выполнять, а также привязать криптовалютный кошелёк для получения выплат. ИИ-агенты взаимодействуют с сайтом через протокол MCP от Anthropic.

По словам разработчика сайта Александра Литепло, на написание кода платформы у него ушло примерно полтора дня, а вдохновение он черпал во время поездки в Японию, где увидел сервисы, позволяющие человеку арендовать других людей для выполнения ряда задач или общения.